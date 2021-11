OVERZICHT. Deze evenementen liepen net zoals AstroWorld tragisch af

Vrijdag stierven minstens acht mensen tijdens het optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott op het festival AstroWorld in de stad Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Het is niet de eerste keer dat concerten een dramatische wending krijgen. Ook deze evenementen liepen tragisch af. Een overzicht.

Manchester, 22 mei 2017: aanslag na concert Ariana Grande

Op 22 mei 2017 kwamen 22 mensen om het leven bij een bomaanslag na een concert van de Amerikaanse popzangeres Ariana Grande in de Manchester Arena. 59 mensen raakten gewond. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook kinderen, waaronder een meisje van acht. De aanslag werd nadien opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Volledig scherm Politie vangt concertgangers op na de aanslag in Manchester op 22 mei 2017. © AP

Las Vegas, 1 oktober 2017: schietpartij op countryfestival

Een schutter, Stephen Craig Paddock, opende op 1 oktober 2017 het vuur vanop de 32ste verdieping van een hotel in de Amerikaanse stad Las Vegas. Hij doodde minstens 59 personen die een optreden van de Amerikaanse zanger Jason Aldean bijwoonden op een countryfestival. Meer dan 500 mensen raakten bovendien gewond.

Volledig scherm Mensen vluchten of proberen dekking te zoeken tijdens de schietpartij in Las Vegas op 1 oktober 2017. © AFP

Parijs, 13 november 2015: aanslag concertzaal Bataclan

Op 13 november 2015 vonden een reeks terroristische aanslagen door IS plaats in de Franse hoofdstad Parijs. Een van de aanvallen gebeurde in de concertzaal Bataclan tijdens een optreden van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Een groep schutters drong de concertzaal binnen en begon in het wilde weg te schieten op de massa van 1.500 mensen. Bij de aanslag overleden 90 concertgangers.

Volledig scherm Bij de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan vielen 90 doden. © AP

Indianapolis, 13 augustus 2011: podium stort vlak voor countryconcert in

In de Amerikaanse stad Indianapolis, in de staat Indiana, stortte in 2011 een podium in, vlak voor het optreden van het Amerikaanse countryduo Sugarland. Zeven mensen stierven en meer dan 40 anderen raakten gewond. Hevige wind zou aan de oorzaak van de instorting hebben gelegen.

Volledig scherm In de Amerikaanse stad Indianapolis, in de staat Indiana, stortte in 2011 een podium in, vlak voor het optreden van het Amerikaanse countryduo Sugarland. © AFP

Hasselt, 18 augustus 2011: noodweer op festival Pukkelpop

In 2011 trok op de eerste dag van het festival Pukkelpop zwaar noodweer over de Belgische stad Hasselt. Uit angst probeerden heel wat mensen in de Château-tent te schuilen, maar die stortte door de hevige regen en wind in. Het noodweer kostte vijf Belgische bezoekers het leven. Vele anderen raakten gewond.

Volledig scherm Het noodweer kostte vijf Belgische bezoekers op Pukkelpop het leven. © Borgerhoff

Columbus, 8 december 2004: schutter opent vuur tijdens metalconcert

In de Amerikaanse stad Columbus, in de staat Ohio, overleden vijf mensen nadat een schutter het vuur opende op een massa van 200 concertgangers. Darrell Abbott, de gitarist van de Amerikaanse metalband Pantera was een van de dodelijke slachtoffers. De 25-jarige schutter kon ter plaatse door de politie worden doodgeschoten.

Volledig scherm Darrell Abbott, de gitarist van de Amerikaanse metalband Pantera was een van de dodelijke slachtoffers. © AP

Rhode Island, 20 februari 2003: vuur breekt uit op rockconcert

Op 20 februari 2003 stierven 100 mensen in de Amerikaanse staat Rhode Island nadat een vuurwerkmachine in brand vloog tijdens het optreden van de rockband Great White.

Cincinnati, 3 december 1979: mensen vertrappeld bij optreden The Who

Elf mensen werden vertrappeld tijdens een concert van de Britse rockband The Who. De chaos brak uit toen duizenden concertgangers, die al uren op de band aan het wachten waren, te horen kregen dat het concert nog later zou beginnen. Verschillende mensen raakten gewond. Een overlevende noemde het incident destijds “een nachtmerrie”.