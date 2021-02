OVERZICHT. Deze Europese landen versoepelen coronamaatregelen

Italië: horecazaken en toeristische attracties mogen heropenen

In Italië, dat tijdens de eerste coronagolf in Europa zwaar getroffen werd door het coronavirus, gaan de cijfers de goede kant op. De tweede golf was, wat betreft het aantal nieuwe besmettingen, minder zwaar dan de eerste. Momenteel kleurt geen enkele regio nog rood in het land, wat betekent dat het land gevrijwaard wordt van het hoogste risiconiveau.

Zodus heeft de Italiaanse overheid beslist om enkele versoepelingen door te voeren. Gisteren mochten bijna 300.000 horecazaken en toeristische attracties waaronder het Colosseum en het Pantheon weer opengaan. Enkel in Sardinië, Puglia, Umbrië en Zuid-Tirol - waar nog een code oranje geldt - blijven de cafés en restaurants gesloten. Italianen die niet afkomstig zijn van deze oranje zones mogen ook weer in eigen land reizen, maar wel enkel naar de regio’s met een lage infectiegraad.

Oostenrijk: scholen, kappers en niet-essentiële winkels mogen heropenen

In Oostenrijk kondigde de regering versoepelingen aan voor de kappers, scholen, dierentuinen, musea en niet-essentiële winkels. Deze mogen vanaf 8 februari opnieuw de deuren openen. “We zitten verre van het ideale scenario”, gaf de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zelf toe. Zo werden er gisteren 2.503 nieuwe besmettingen en 42 sterfgevallen sterfgevallen gerapporteerd in het land. “Maar er zijn andere aspecten die meespelen.” De nood voor het heropenen van de scholen is bijzonder groot gezien leerlingen sinds november nog maar enkele dagen in de week naar de les mogen gaan. In het middelbaar, de hogeschool en universiteit zal er gewerkt worden met een rotatiesysteem.