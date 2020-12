OVERZICHT. Deze EU-landen beginnen vandaag met vaccineren

Premier Andrej Babis was deze ochtend de eerste die in Tsjechië het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend in het Centraal Militair Hospitaal in Praag, net voordat andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de op één na grootste stad Brno begonnen zijn met de distributie van de 9.750 doses die het land tot nu toe heeft ontvangen.

“Het vaccin dat gisteren uit de Europese Unie is aangekomen, dat is hoop, hoop dat we terug zullen keren naar een normaal leven,” zei Babis voordat hij de prik kreeg. Kort na Babis kreeg de 95-jarige Emilie Repikova, 95, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, het vaccin toegediend.

Volledig scherm Tsjechisch premier Babis krijgt het vaccin toegediend. © EPA

Ook Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Roemenië, Cyprus en Oostenrijk zetten vandaag de eerste prikken. In België worden maandag in drie woonzorgcentra de eerste vaccins toegediend.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei eerder dat zondag, maandag en dinsdag in de meeste EU-landen de vaccinatiecampagnes beginnen. Die zullen overigens overal van beperkte en enigszins symbolische omvang zijn omdat er nog niet heel veel vaccins beschikbaar zijn.

In Duitsland is er geen centrale landelijke start. Elke deelstaat kent zijn startmoment. In de grootste deelstaat Noordrijn-Westfalen gebeurt dat zondag symbolisch om 14 uur in Düsseldorf. Bewoners en medewerkers van een seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt kregen het middel zaterdag al.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech dat wordt gebruikt, is afgelopen maandag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

In andere Europese landen is men al vroeger beginnen vaccineren. In het Verenigd Koninkrijk worden sinds 8 december al mensen ingeënt met het vaccin van Pfizer. Het middel werd daar op 2 december al goedgekeurd voor gebruik. In Rusland is de vaccinatiecampagne met een eigen Russisch vaccin al op 5 december begonnen. Het land was daarmee het eerste in Europa. In Zwitserland worden sinds 23 december prikken tegen corona gezet.

Het VK wil trouwens volgens de krant The Sunday Telegraph op 4 januari beginnen met de uitrol van het vaccin van de universiteit van Oxford. De geneesmiddelenautoriteiten moeten het licht nog op groen zetten voor het gebruik van het vaccin, maar dat zou volgens de krant de komende dagen gebeuren. De Britse overheid wil in de komende twee weken 2 miljoen mensen vaccineren met ofwel het vaccin van Oxford en AstraZeneca, ofwel dat van Pfizer en BioNTech.