OVERZICHT. De dodelijkste schietpartijen op scholen in de recente geschiedenis van de VS

Een 18-jarige schutter heeft op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zeker negentien kinderen en twee volwassenen doodgeschoten. Schietpartijen gebeuren regelmatig in Amerikaanse scholen. Een overzicht van de meest dodelijke in de recente geschiedenis van de VS

MEI 2022

Een jongeman schiet in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas negentien kinderen en twee leraren dood. De kinderen variëren in leeftijd van zeven tot tien. De schutter is geïdentificeerd als de 18-jarige Salvador Ramos. Hij werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten. Volgens CNN reed Ramos in een pick-uptruck naar de school in Uvalde, die hij gewapend met een geweer en pistool betrad. Zijn motief is nog onbekend. Vlak voor het bloedbad op de school werd ook een 66-jarige vrouw neergeschoten in haar appartement in Uvalde. Zij is vermoedelijk de grootmoeder van de schutter, van wie wordt aangenomen dat hij haar heeft neergeschoten.

Volledig scherm Ouders van kinderen die schoollopen op de basisschool in Uvalde zoeken troost bij elkaar. © REUTERS

FEBRUARI 2018

Nikolas Cruz doodt met zijn semiautomatisch wapen 17 studenten en medewerkers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in staat Florida. Zeventien anderen raken gewond. Cruz kan aanvankelijk ontkomen, maar wordt later toch opgepakt. De schutter was 19 jaar op het moment van de feiten. Hij bekende de massamoord.

Volledig scherm Nikolas Cruz, intussen 23 jaar, bekende de massamoord in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. © AP

MEI 2018

Bij een schietpartij in een school in Santa Fe (Texas) vallen tien doden en evenveel gewonden. De schutter is Dimitrios Pagourtzis, een 17-jarige leerling van de school. Onder zijn lange zwarte jas verborg hij twee wapens die eigendom waren van zijn vader. Daarmee zou hij uiteindelijk tien mensen doodschieten en tien anderen verwonden. In zijn politieverklaring zei Pagourtzis dat hij de bedoeling had om meerdere mensen dood te schieten. Hij bekende ook dat hij leerlingen die hij graag had, liet leven “zodat ze zijn verhaal konden vertellen”.

Volledig scherm In zijn politieverklaring zei Dimitrios Pagourtzis (17) dat hij de bedoeling had om meerdere mensen dood te schieten. © afp

DECEMBER 2012

Op de basisschool Sandy Hook in Newton, in de Amerikaanse staat Connecticut, schiet de 20-jarige Adam Lanza twintig kinderen van zes en zeven jaar dood. Ook de directeur, de psycholoog en vier leerkrachten van de school overleven de kogelregen niet. De dader pleegt zelfmoord wanneer de politie de school binnenvalt. Lanza blijkt later ook zijn moeder te hebben vermoord.

Volledig scherm Adam Lanza (20) pleegt zelfmoord wanneer de politie de school binnenvalt. © AP

APRIL 2007

De 23-jarige student, Seung-Hui Cho, schiet in negen minuten tijd 30 mensen dood op de universiteit van Virginia Tech in Blacksburg. Na het bloedbad stapt hij uit het leven. Eerder op de dag vermoordde hij ook twee anderen.

Volledig scherm Schutter Seung-Hui Cho pleegde na het bloedbad zelfmoord. © PN

APRIL 1999

Twee scholieren van zeventien en achttien jaar schieten richten op de middelbare school Columbine in de Amerikaanse plaats Littleton (Colorado) een bloedbad aan. Ze schieten twaalf scholieren en een leraar dood. Het duo pleegt nadien zelfmoord.

Volledig scherm © AP

Lees ook: