OVERZICHT. Brand in grootste kerncentrale van Europa na Russische beschietingen, VS leggen ‘hotline’ met Rusland in. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, die in het zuidoosten van Oekraïne ligt, is vannacht brand uitgebroken na beschietingen door Russische troepen. De Oekraïense president Zelenski beschuldigde Moskou daarop van “nucleaire terreur”, terwijl de Britse premier Johnson een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd heeft. Om militaire incidenten te voorkomen heeft de Amerikaanse regering een ‘hotline’ met Rusland ingelegd. Intussen vraagt Oekraïne opnieuw om een no fly-zone boven het land. Meerdere onafhankelijke internationale media zijn in delen van Rusland inmiddels niet of moeilijk toegankelijk.

• De Oekraïense nucleaire regulator meldt aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat er geen verandering in de stralingsniveaus is gerapporteerd op de site van de Zaporizja-kerncentrale, waar in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbrak na Russische beschietingen. Ook de Amerikaanse autoriteiten bevestigen op basis van de beschikbare informatie dat er geen radioactieve straling is vrijgekomen.

• De lokale autoriteiten zeggen de situatie onder controle te hebben. De brand op de site in Zaporizja zou een opleidingsgebouw en een laboratorium hebben getroffen. Essentiële onderdelen van de kerncentrale zouden onaangetast zijn gebleven.

• Hulpdiensten zijn pas om 05.20 uur (lokale tijd) begonnen met het blussen van de brand. Eerder was dat onmogelijk vanwege aanhoudende beschietingen en tegenwerking van Russische soldaten ter plaatse. Er zijn zeker veertig brandweerlieden met elf brandweervoertuigen aanwezig om het vuur te blussen.

• De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Moskou in een reactie op de beschietingen van de kerncentrale van Zaporizja beschuldigd van “nucleaire terreur”. Poetin wil de kernramp van Tsjernobyl “herhalen”, zo verklaarde Zelenski in een nachtelijke videoboodschap. “Geen enkel land buiten Rusland heeft ooit nucleaire centrales beschoten”, zei Zelenski. “Dit is de eerste keer in onze geschiedenis, de eerste keer voor de mensheid.” Hij vraagt Europa “wakker te worden”. Ook het Oekraïens parlement roept "de wereld” op om wakker te worden en een no fly-zone in te stellen boven Oekraïne.

• Brits premier Johnson heeft een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd naar aanleiding van het incident.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens zijn nachtelijke toespraak.

• De Amerikaanse president Joe Biden verzoekt de Russische troepen tot een staakt-het-vuren in het gebied rondom de grootste kerncentrale van Europa. Eerder riep hij ook de Russische autoriteiten op om hulpdiensten toe te laten tot de Oekraïense kerncentrale Zaporizja.

• Ook het Internationaal Atoomagentschap IAEA roept op een einde te maken aan het geweld aan de kerncentrale en waarschuwt voor “ernstig gevaar” als de reactoren worden geraakt. IAEA-topman Rafael Mariano Grossi zegt “diep verontrust” te zijn over situatie in Zaporizja. “Ik roep alle partijen op om af te zien van acties die kerncentrales in gevaar kunnen brengen”, stelt hij vrijdagochtend op Twitter. Het IAEA heeft zijn incidenten- en spoedgevallencentrum in een reactiemodus van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gebracht.

Luchtalarm in meerdere Oekraïense steden

In Kiev en in meerdere Oekraïense steden en regios klonk vannacht opnieuw het luchtalarm. In de stad Okhtyrka in de regio Soemy zijn door Russische bombardementen de elektriciteitsvoorzieningen en het centrale verwarminssysteem van de stad verwoest. Dat zeggen de lokale autoriteiten, die de bewoners zo snel mogelijk willen evacueren.

VN verwachten tot 10 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne

• De Verenigde Naties verwachten tot tien miljoen bijkomende vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vier miljoen mensen zouden in de buurlanden terechtkomen. Dat zegt VN-woordvoerder Stephane Dujarric, die beklemtoont dat het om een schatting gaat. Eerder had Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), meegedeeld dat intussen al meer dan een miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. Volgens officiële gegevens hebben 575.000 Oekraïners de grens met Polen overgestoken.

VS leggen ‘hotline’ in met Moskou

• De Amerikaanse regering heeft al op 1 maart een ‘hotline’, een directe verbinding, met Rusland ingelegd om militaire incidenten te voorkomen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie meegedeeld. De bedoeling is om te voorkomen dat verkeerde inschattingen tot militaire incidenten of een verdere escalatie leiden.

• Volgens het Pentagon is nu al zeker 90 procent van de troepen die Rusland voor de invasie aan de grenzen van Oekraïne verzameld had, het land binnengetrokken. Dat zegt woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki tijdens een briefing. Volgens Psaki is het doel van Rusland nog steeds om “Kiev in te nemen”.

Internationale onafhankelijke media niet of moeilijk toegankelijk in Rusland

• Onder meer de nieuwssites van de Britse omroep BBC, van de Duitse zender Deutsche Welle en van Radio Free Europe/Radio Liberty zijn niet of moeilijk toegankelijk in Rusland. Het is niet duidelijk of er sprake is van een blokkade door de Russische overheid. Ook Facebook is deels onbereikbaar in Rusland. Dat wordt gemeld door journalisten van persbureau AFP in Moskou en door GlobalCheck, een groep die de internetverbinding monitort. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne heeft Moskou de druk op de onafhankelijke media opgevoerd.

“Duitsland levert honderden onbruikbare wapens”

• Zeker zevenhonderd wapens die Duitsland aan Oekraïne zou leveren, zijn onbruikbaar. Een deel van de 2.700 luchtafweerraketten die voor de Oekraïners bedoeld zijn, werden bewaard in beschimmelde kisten, zo meldt het blad Der Spiegel op zijn website. De zeker 35 jaar oude in de Sovjet-Unie vervaardigde DDR-raketten zouden tien jaar geleden al zijn afgekeurd.

Duitse bondskanselier Scholz roept Schröder op af te treden bij Russische bedrijven

• De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft er donderdag bij oud-leider Gerhard Schröder op aangedrongen om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. De 74-jarige Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier en is net als Scholz lid van de Sociaal-Democratische Partij (SPD).

China ontkent Rusland te hebben gevraagd invasie uit te stellen

• China ontkent Rusland te hebben gevraagd de invasie in Oekraïne uit te stellen tot na de Olympische Winterspelen van Peking, die plaatsvonden van 4 tot 20 februari. Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, noemt het bericht “fake news”. “Zo’n methode om de aandacht af te leiden en schuld toe te wijzen, is verachtelijk”, aldus de woordvoerder, die meent dat de uitbreiding van de NAVO het conflict veroorzaakt heeft. “Zij die het probleem hebben geschapen, moeten het oplossen.”