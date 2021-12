OVERZICHT. Besmettingscijfers bereiken recordhoogtes in Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken door oprukkende omikronvariant

De omikronvariant slaat hard toe in Europa. Niet alleen in België, maar ook in andere landen wint de nieuwe variant aan kracht. En dat laat zich onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië merken in het aantal nieuwe besmettingen. Die klimmen tot ongeziene hoogtes. Een overzicht.

Verenigd Koninkrijk

Vooral aan de andere kant van het Kanaal evolueren de cijfers in de verkeerde richting. Zo werden er gisteren (23 december) reeds 119.789 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een absoluut record. De cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn al een tijdje pijlsnel aan het stijgen. Midden december werden de eerste records reeds gebroken, met zowat 60.000 nieuwe besmettingen op één dag. Sindsdien is dat getal alleen maar groter geworden.

Het vorige record dateert van januari. Toen werden er op het hoogtepunt 67.794 nieuwe besmettingen gemeld.

Maatregelen: Gezien het bijzonder hoge aantal besmettingen, zijn de maatregelen verhoudingsgewijs tamelijk mild. Zo zijn de nachtclubs in Engeland nog geopend, al mag men enkel binnen met een coronacertificaat. Zowel in Engeland, Schotland als in Wales en Noord-Ierland is het bovendien verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en in winkels. Telewerk is dan weer niet verplicht, het wordt slechts sterk aangeraden. Tot slot worden inwoners nog geadviseerd om het aantal contacten te beperken.

Volledig scherm Het is verplicht om een mondmasker te dragen. Cafés en restaurants zijn wel geopend. © AFP

Spanje

Ook Spanje noteert torenhoge cijfers. Op 23 december werden er 72.912 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een dag eerder (22 december) waren dat er nog ‘maar’ 60.041. Deze getallen liggen hoe dan ook alweer een pak hoger dan het vorige record (43.960 nieuwe besmettingen op één dag) dat dateert van begin juli dit jaar.

Maatregelen: Spanje reageert wel op de slechte cijfers. Zo wordt het op vele plaatsen opnieuw verplicht om een mondmasker te dragen. In Catalonië wordt de avondklok weer geïntroduceerd; tussen 1 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s morgens moeten inwoners thuis blijven. In tal van Spaanse regio’s worden ook strengere maatregelen ingevoerd voor niet-gevaccineerden. Zij zijn bijvoorbeeld niet langer welkom in horecazaken.

Volledig scherm Een vrijwel lege Ramblas in Barcelona. In Catalonië geldt er een avondklok vanaf 1 uur 's nachts. © AFP

Frankrijk

Frankrijk, dat het lang goed deed qua cijfers, lijdt onder de omikrongolf. Gisteren (23 december) werden er al 91.608 besmettingen geregistreerd en dat aantal stijgt wellicht nog. Het vorige record dateert van november 2020, toen er 83.324 besmettingen op één dag werden gerapporteerd.

Maatregelen: Frankrijk hanteert voorlopig op tal van plaatsen een 3G-beleid (gevaccineerd, genezen of getest). In horecazaken moet men bijvoorbeeld een coronapas tonen voordat men mag plaatsnemen. Na nieuwjaar schakelt Frankrijk wellicht over naar een 2G-beleid met strengere regels voor niet-gevaccineerden, zo kondigde premier Jean Castex aan. Nachtclubs en après-ski zijn gesloten.

Volledig scherm De Franse premier Jean Castex © Photo News

Portugal

Ook in Portugal - het land met de hoogste vaccinatiegraad - is het aantal nieuwe besmettingen alweer een tijdje aan het stijgen. Gisteren (23 december) werden er 10.549 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat is evenwel niets vergeleken met de vorige coronagolven, toen er op het hoogtepunt in januari 16.432 nieuwe besmettingen op één dag werden geteld.

Maatregelen: Als antwoord op de stijgende cijfers kondigde Portugal enkele nieuwe maatregelen aan. Zo is het verplicht om thuis te werken. In horecazaken, bioscopen, theaters en bij sportevenementen moet men verplicht een coronapas tonen. Discotheken en nachtclubs zijn dan weer gesloten.

Volledig scherm Portugal is het land met de hoogste vaccinatiegraad. Ook kinderen worden er gevaccineerd. © AP

Italië

Italië telt, afgezien van Roemenië, als enige land in Europa nog wat oranje regio’s volgens het European Centre for Disease Prevention and Control. Toch stijgt het aantal besmettingen in het algemeen. Gisteren (23 december) was er sprake van 44.595 nieuwe besmettingen, een recordcijfer. Het vorige record dat dateert van een jaar geleden: in november 2020 werden er op één dag 41.198 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

Maatregelen: Ook Italië scherpt de maatregelen aan. Zo hanteert het een 2G-beleid (gevaccineerd of genezen) waarbij niet-gevaccineerden niet welkom zijn in horecazaken, bij sportevenementen, culturele voorstellingen alsook niet in skiliften. Daarbij is het op veel plaatsen verplicht om een mondmasker te dragen, zowel binnen als buiten.

Volledig scherm Als men gebruik wil maken van de Italiaanse skiliften moet men gevaccineerd of genezen zijn van Covid-19. © AFP

Denemarken

Een van de grootste stijgingen in besmettingsaantallen doet zich voor in Denemarken. De omikronvariant is er reeds dominant, zo tonen ook de cijfers. Dinsdag (21 december) werden er 13.057 besmettingen geregistreerd. Een dag later waren dat er nog 12.855. Gisteren (23 december) werden er (voorlopig) 11.874 nieuwe besmettingen gerapporteerd. De cijfers zijn al sinds eind oktober aan het stijgen. Tijdens de vorige coronagolven in Denemarken werden er hoogstens 4.508 besmettingen (december 2020) per dag geregistreerd.

Maatregelen: Alle theaters, bioscopen, concertzalen, pretparken en musea zijn inmiddels gesloten. Horecazaken zijn geopend, maar er mag slechts een beperkt aantal klanten plaatsnemen. Daarnaast moeten restaurants en cafés verplicht om 23 uur de deuren sluiten.

Sneltesten zijn gratis in Denemarken, in een poging om de verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen.

Volledig scherm Inwoners staan aan te schuiven voor een sneltest, deze zijn gratis in Denemarken. © AFP