OVERZICHT. Beschietingen in Soemy en luchtalarm in Kiev: dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

Hoelang kunnen de Oekraïners nog standhou­den tegen Poetin? Defensie-ex­pert maakt de balans op na een week oorlog

Het is intussen iets meer dan een week geleden dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne de oorlog verklaarde en zijn troepen de opdracht gaf het land binnen te vallen. Vraag is vooral welke richting dit conflict aan het uitgaan is. Bestaat de kans dat de Oekraïners deze strijd winnen? Of worden ze meteen van de kaart geveegd als Poetin nóg zwaarder geschut inzet? We vroegen het aan defensie-expert Sven Biscop. “De Oekraïners zijn al aan het vechten sinds 2014. Ze zijn gehard en vastberaden.”

5 maart