OVERZICHT. België strengste van de klas tijdens de feestdagen: zo pakken onze buurlanden het aan

België intussen in top tien van Europese landen die coronavi­rus best onder controle hebben

11:34 Een maand geleden was ons land nog met kop en schouders de slechtste leerling van de coronaklas in Europa, maar de strengere coronamaatregelen van onze regering blijken effect te hebben. In die mate zelfs dat we nu in de top tien staan van landen die het virus het best onder controle hebben.