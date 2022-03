OVERZICHT. Alles wat je moet weten over wat er afgelopen nacht in Oekraïne gebeurde

Moskou en Kiev houden vandaag in het westen van Wit-Rusland opnieuw vredesgesprekken . Het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel begonnen met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne . Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn meer dan een miljoen mensen het land sinds het begin van de Russische invasie ontvlucht. De zuidelijke havenstad Cherson is gisteravond als eerste grote Oekraïense stad in handen van de Russen gevallen.

• Er zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker vier zware explosies gehoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar in de metrostations bijna 15.000 mensen schuilden voor de luchtaanvallen van het Russische leger. Ook klonk het luchtalarm. Dat melden correspondenten ter plaatse en het Oekraïense nieuwsagentschap Unian. Het is voorlopig niet duidelijk of het om luchtaanvallen gaat en wat dan de doelwitten zouden zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Oekraïense media maken ook melding van gevechten in de buitenwijken van de hoofdstad. Er zou een Russisch vliegtuig zijn neergeschoten. Maar die informatie kan niet worden gecontroleerd. Gisteravond raakte een brokstuk van een neergehaalde raket de buurt rond het station in hoofdstad Kiev. Daarbij raakte minstens één persoon gewond.

• In Izjoem, in het oosten van Oekraïne bij de stad Charkiv, zijn volgens de lokale autoriteiten acht mensen gedood bij een luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag. Onder hen zouden twee kinderen zijn. Volgens lokale media werd een gebouw van meerdere verdiepingen getroffen. De berichten kunnen onafhankelijk niet worden gecontroleerd. Oekraïne vroeg Rusland gisteren om de wapens in de regio’s van Charkiv en Soemi te laten zwijgen, zodat burgers in veiligheid kunnen worden gebracht.

• Ook in andere steden en gebieden ging volgens lokale media in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm af. De sirenes luiden naast in Kiev ook in Kiev oblast (provincie), Mykolaiv, Lviv, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Chernihiv en Chernihiv oblast, Kirovohrad oblast, Volyn oblast, Cherkasy oblast, Poltava oblast, Khmelnytskyi oblast, Zaporizhzhia en Odessa. Inwoners worden met het alarm gewaarschuwd zich zo snel mogelijk naar de schuilkelders te begeven.

Volledig scherm Een vrouw kan haar emoties niet de baas terwijl ze de ravage na een luchtaanval aanschouwt in Gorenka, in de buurt van Kiev. © AP

• De energie- en watervoorziening in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol zijn zwaar beschadigd geraakt bij Russische luchtaanvallen. Dat zegt de burgemeester van de stad, Vadim Bojtsjenko, aan het UNIAN-nieuwsagentschap. Volgens de burgemeester was woensdag de moeilijkste dag voor zijn stad sinds de start van de invasie, met vele van de 440.000 inwoners die momenteel geen lopend water, verwarming of elektriciteit hebben.

Marioepol ligt niet ver van de separatistische gebieden in het oosten van Oekraïne en is de laatste grote haven onder Oekraïense controle aan de Zee van Azov. Eerder op de dag had de burgemeester gezegd dat meer dan 130 mensen gewond waren geraakt bij Russische luchtaanvallen op de stad. De informatie kon niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

• De zuidelijke havenstad Cherson is gisteravond als eerste grote Oekraïense stad in handen van de Russen gevallen. Dat bevestigde burgemeester Igor Kolykhaev gisterenavond aan een correspondent van The New York Times. Cherson heeft 285.000 inwoners en ligt aan de rivier de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee. Rusland claimde al bijna een etmaal eerder Cherson geheel te hebben heroverd, maar die claim werd in de loop van woensdag door zowel de VS als de gouverneur van de regio weersproken. Bij de hevige gevechten om de stad zijn tientallen doden en gewonden gevallen.

Zelenski: “Oekraïne levert heroïsch verzet”

• De Oekraïense president Zelenski is trots op het “heroïsche” verzet van Oekraïne tegen Rusland. Dat zegt hij in een nieuwe video die in de nacht van woensdag op donderdag verscheen op Telegram. “We hebben als natie de plannen van de vijand in een week tijd gedwarsboomd”, aldus Zelenski. “Plannen die ze jarenlang gesmeed hebben, die gluiperig en vol haat voor ons land en ons volk zijn.”

• Zelenski zei ook dat er in de week sinds de invasie 9.000 Russische soldaten zijn omgekomen. Rusland beweert zelf dat er 498 soldaten stierven de afgelopen week. Beide claims kunnen niet worden geverifieerd.

• De Verenigde Naties tellen sinds het begin van de invasie 227 burgerdoden in Oekraïne, volgens de Oekraïense hulpdiensten zijn er echter al meer dan 2.000 burgers om het leven gekomen.

• Een lid van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is omgekomen bij een aanval op de Oost-Oekraïense stad Charkiv. De vrouw kwam om het leven “toen ze boodschappen aan het doen was voor haar gezin in een stad die een oorlogsgebied geworden is”, schrijft de organisatie in een verklaring op de eigen site.

• De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) Filippo Grandi meldt dat er sinds het begin van de invasie al meer dan een miljoen mensen het land hebben ontvlucht. “Voor vele miljoenen meer in Oekraïne wordt het tijd dat de vuurwapens zwijgen, zodat levensreddende humanitaire hulp kan worden voorzien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Internationaal Strafhof start onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne

• Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag begint officieel met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne tijdens de recente Russische invasie. Aanklager Karim Khan laat woensdagavond in een verklaring weten dat 39 landen daartoe hadden verzocht. Het Strafhof is direct begonnen met het inzamelen van bewijsmateriaal van mogelijke oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.

Khan had eerder al vooronderzoek gedaan naar mogelijke misdaden op de Krim en in de Donbas-regio tussen november 2013 en februari 2014. Hij zoekt nu namens het Strafhof ook uit of het Russische leger tijdens de invasie in Oekraïne oorlogsmisdaden begaat.

Volledig scherm Aanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. © AP

VS proberen consumptie Russische olie te verminderen

• De regering-Biden gaat proberen de Amerikaanse consumptie van Russische olie te verminderen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. “We kijken naar manieren waarop dat kan zonder de wereldwijde energietoevoer te beperken”, aldus de woordvoerder.

Op woensdag werd al bekend dat Rusland er steeds minder in slaagt om zijn olie te verkopen. Hoewel er geen sancties zijn ingesteld die de handel in Russische olie beperken, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Maandag maakte Canada als eerste lid van de G7 al bekend te stoppen met de import van Russische olie.

• De Europese gasprijs is naar een nieuwe recordstand gestegen, van 194 euro per megawattuur. Op de vorige piek in december was gas net geen 181 euro per megawattuur waard. Een vat Brent-olie kost nu meer dan 110 dollar per vat, een prijs die voor het laatst in 2014 werd bereikt, het jaar dat Rusland de Krim annexeerde.

Kredietbeoordelaar Fitch geeft Rusland junkstatus

• Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Rusland verlaagd van BBB naar B. Sectorgenoot Moody’s verlaagde de Russische rating enkele uren later van Baa3 naar B3. De westerse sancties verzwakken Ruslands financiën niet alleen, ze kunnen er volgens Fitch ook toe leiden dat een groot deel van Ruslands financiële reserves onbruikbaar worden. “De sancties kunnen invloed hebben op Ruslands bereidheid om schulden terug te betalen”, schrijft de kredietbeoordelaar. Afgelopen weekend verlaagde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) de kredietstatus voor Rusland al tot junk. Ook sectorgenoot Moody’s dreigde daarmee.

Wereldbank schort hulpprogramma's met Rusland en Wit-Rusland op

• De Wereldbank schort met onmiddellijke ingang alle hulpprogramma’s met Rusland en Wit-Rusland op, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. In Wit-Rusland is de Wereldbank betrokken in 11 projecten, goed voor in totaal 1,15 miljard dollar (1 miljard euro). In Rusland leidt de groep vier projecten, goed voor 370 miljoen dollar (333 miljoen euro). Dinsdag liet de Wereldbank al weten aan een noodhulppakket ter waarde van 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) voor Oekraïne te werken. Een eerste schijf van 350 miljoen dollar moet deze week al vrijgemaakt worden.

China “verzocht Rusland met invasie te wachten tot na de Winterspelen”

• China zou Rusland verzocht hebben met de invasie van Oekraïne te wachten tot na de Olympische Winterspelen in Peking. Dat blijkt uit een westers inlichtingenrapport waarover verschillende Amerikaanse media, waaronder The New York Times berichten. Het rapport citeert onder anderen Amerikaanse regeringsfunctionarissen en een Europese functionaris.

Honderden Russische demonstranten opgepakt, onder wie 77-jarige overlever van beleg van Leningrad

Bij protesten tegen de oorlog in Oekraïne zijn gisteren in 25 Russische steden 724 mensen gearresteerd. Dat bericht de burgerrechtenwebsite OVD-Info. In Sint-Petersburg zou Yelena Osipova zijn opgepakt, een bekende overlever van het beleg van Leningrad dat van 1941 tot 1944 duurde. Op beelden die rondgaan op Twitter is te zien hoe de oude vrouw door Russische agenten wordt benaderd en meegenomen, terwijl ze vreedzaam aan het demonstreren is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.