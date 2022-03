OVERZICHT. Alles wat je moet weten over wat er afgelopen nacht in Oekraïne gebeurde

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is driekwart van de zo’n 160.000 troepen die Rusland aan de Oekraïense grenzen had verzameld, inmiddels het land binnengetrokken. De Russische hoofdmacht is met een meer dan zestig kilometer lang konvooi op weg naar Kiev en bevindt zich op zo’n 25 kilometer buiten de hoofdstad. Op satellietbeelden is te zien dat er ook in Wit-Rusland helikopters en extra grondtroepen klaarstaan. President Zelenski vraagt om een no fly-zone boven Oekraïne en noemt de Russische aanvallen op Charkov van gisteren “een oorlogsmisdaad”.

Gevechten

• Rond twee uur 's nachts klonk opnieuw het luchtalarm in Kiev en de stad Bila Tserkva. Ook in Vinnytsia en Rivne werden inwoners via het luchtalarm gewaarschuwd een veilig heenkomen te zoeken. Eerder op de avond, rond zeven uur, werden in Vasylkiv, Bila Tserkva en Kalynivka in de provincie Kiev (Kyiv Oblast, red.) al drie flatgebouwen geraakt door een Russische raketaanval. Rond half negen gisteravond werd een appartementsgebouw van drie verdiepingen in Bila Tserkva verwoest. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken.

• Bij gevechten in de regio Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, zijn bij gevechten tientallen doden gevallen, zowel onder Oekraïners als Russen. Volgens het Oekraïense anticorruptieportaal Antikor kwamen zeker zeventig Oekraïense militairen om toen hun eenheid door Russisch artillerievuur werd getroffen. De gevechten hadden plaats in Achtyrke, halverwege Charkov en Soemi. Ook aan Russische zijde zouden veel soldaten zijn gesneuveld, meldt Antikor. Volgens het Oekraïense persbureau UNIAN zou het Oekraïense leger in het gebied zo’n honderd Russische legervoertuigen hebben vernietigd. De informatie is niet te verifiëren.

• In Cherson, een grote stad in het zuiden van Oekraïne, wordt hevig gevochten. Dat meldt de communicatiedienst van de overheid volgens de Kyiv Indepedent. Het Russische leger zou aan de randen van de stad checkpoints hebben opgezet.

• De zuidoostelijke kuststad Marioepol, met een van de belangrijkste havens van Oekraïne, is na stevige gevechten volgens burgemeester Vadym Boychenko nog steeds in Oekraïense handen, maar zit vrijwel volledig zonder elektriciteit na zware Russische luchtaanvallen. Ook is een deel van de internet- en telefoonverbindingen uitgevallen.

Volledig scherm Het inmiddels al meer dan zestig kilometer lange Russische konvooi dat op weg is naar Kiev. © via REUTERS

• De Russische hoofdmacht is met een 64 kilometer lang konvooi, dat onder meer bestaat uit tanks, gepantserde voertuigen en artillerie, op weg naar Kiev en bevindt zich volgens het Pentagon op zo’n 25 kilometer buiten de hoofdstad. Dat is te zien op satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. Heftige tegenstand van de Oekraïense grondtroepen en logistieke problemen binnen de eigen rangen hebben de Russische opmars naar zowel Kiev als de Oekraïense tweede stad Charkov afgeremd.

• Ook zou op de satellietbeelden van Maxar Technologies te zien zijn dat er ook in het zuiden van Wit-Rusland, op zo’n dertig kilometer van de grens met Oekraïne, helikopters en extra grondtroepen klaarstaan.

Volledig scherm Op zo’n dertig kilometer van de grens met Oekraïne staan in Wit-Rusland helikopters klaar. © AFP

• Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is inmiddels driekwart van de zo’n 160.000 troepen die Rusland aan de Oekraïense grenzen had verzameld, inmiddels het land binnengetrokken. Dat betekent dat op dit moment zo’n 120.000 Russische troepen aan de invasie zouden deelnemen.

• De VS is samen met bondgenoten bezig plannen te maken om de tegoeden van de Russische president Poetin en zijn kringetje oligarchen niet enkel te bevriezen, maar die ook in beslag te nemen. Dat schrijft de Democratische senator Chris Murphy uit Connecticut (VS) op Twitter na een vertrouwelijke bijeenkomst over de oorlog in Oekraïne. “Dit gaat waarschijnlijk verder dan Poetin en zijn inner circle hadden verwacht”, stelt de senator.

Vacuümbom

• De Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten Oksana Markarova stelde gisteravond laat dat Rusland haar land vandaag heeft bestookt met een thermobarisch wapen (een ‘vacuümbom’). Zo’n explosief is sterker dan een gewoon explosief van dezelfde grootte en veroorzaakt een grote drukgolf en thermische golf die vooral in stedelijke gebieden een enorme schade kan aanrichten. Onduidelijk is of de bom daadwerkelijk is gebruikt door de Russen en waar precies. Eerder werden in het oosten van Oekraïne al wapenresten gevonden, die erop lijken te duiden dat Rusland bij de luchtaanvallen clustermunitie heeft ingezet.

Slachtoffers

• Er zijn maandagnacht zeker negen dodelijke slachtoffers gevallen nadat Russische troepen de oostelijke Oekraïense stad Charkov hadden beschoten. Dat meldt Igor Terekhov, de burgemeester van de stad, in een videoboodschap op Facebook. Naast de doden vielen er volgens de burgemeester 37 gewonden. Daarnaast zei hij dat 87 gebouwen beschadigd zijn door de Russische beschietingen. In Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, aan de grens met Rusland, vonden volgens het Oekraïense persbureau Unian drie explosies plaats.

• De VN melden meer dan 406 burgerslachtoffers in Oekraïne, waaronder zeker 102 doden. Dat maakte het hoog commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties vandaag bekend. Onder de slachtoffers zijn ook minstens zeven kinderen. Volgens Oekraïne zouden al meer dan 350 burgers zijn gedood bij de gevechten. Kiev verwijt Moskou ook oorlogsmisdaden. Rusland ontkent dat het burgerdoelwitten aanvalt.

• Buitenlanders die als vrijwilliger willen toetreden tot het internationale legioen dat in Oekraïne tegen de Russen gaat vechten, hebben geen visum nodig om het land binnen te komen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft daartoe gisteravond een decreet ondertekend.

Zelenski roept op tot no-fly zone

• De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap de internationale gemeenschap nogmaals opgeroepen om een no-fly zone in te stellen boven Oekraïne. Op die manier moet het onmogelijk worden voor Rusland om nog langer Oekraïense doelen vanuit de lucht aan te vallen. Zelenski zei dat Rusland sinds het begin van de aanval op zijn land op 24 februari 56 raketaanvallen heeft uitgevoerd en 113 kruisraketten heeft afgevuurd.

• Het Witte Huis liet weten dat er wat de Verenigde Staten betreft geen no-fly zone komt. “Een no-fly zone moet je afdwingen”, zei woordvoerder Jen Psaki. Dat zou volgens haar een oorlog tussen Rusland en het Westen een stap dichterbij brengen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• De Oekraïense president Zelenski stelde in zijn toespraak ook dat Rusland zelfs tijdens de eerste ronde van vredesbesprekingen gisteren het Oekraïense territorium heeft gebombardeerd. Hoofdstad Kiev, maar vooral ook de tweede grootste stad Charkov, hadden het daarbij zwaar te verduren. “Charkov is een vreedzame stad, met mooie woonwijken en geen militaire faciliteiten. Vele ooggetuigen zeggen dat dit niet per ongeluk was, maar het doelbewust raken van mensen. De Russen wisten waarop ze schoten", klonk het bij de president. Zelenski spreekt van een oorlogsmisdaad waarvoor in de toekomst zeker een tribunaal komt. “Niemand in de wereld gaat jullie (Rusland, red.) vergeven voor het doden van vreedzame Oekraïners.”

• Zelenski stelde ook dat een land dat oorlogsmisdaden heeft gepleegd (lees: Rusland) geen permanent lid van de VN-Veiligheidsraad zou mogen zijn. “Zo'n staat mag geen toegang hebben tot alle havens, kanalen en luchthavens ter wereld. Zo'n staat zou geen honderdduizenden dollars mogen ontvangen voor het exporteren van energie. Het kopen van Russische goederen staat nu gelijk aan het financieren van moord.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.