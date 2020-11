Overwinning van Biden wordt gevierd in Amerikaanse steden

Op beelden van de Amerikaanse televisiezender is te zien dat in een straat vlakbij het Witte Huis die bekendstaat als ‘Black Lives Matter Plaza’ een enorme menigte bijeen is gekomen om de overwinning van de aankomend president luister bij te zetten. Het is een plek waar veelvuldig antiracismedemonstraties en bijeenkomsten plaatsvonden. Op verschillende plekken in de Amerikaanse hoofdstad is het groot feest.