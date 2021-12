“Overweldigend”, “traumatisch” en “niet echt”: Greet De Keyser meet de schade op na doortocht tornado’s in VS

Zuid-Ko­rea wil coronapa­tiën­ten traceren via beveili­gings­ca­me­ra's

Mensen die besmet zijn met het coronavirus volgen via camera’s? In Zuid-Korea kan dat werkelijkheid worden. De overheid wil via een systeem dat artificiële intelligentie en gezichtsherkenning gebruikt, de bewegingen van een besmet persoon bijhouden. Door met het systeem zo’n 10.820 beveiligingscamera’s te analyseren, wordt er gekeken wie met een besmet persoon van dichtbij contact had én of ze een mondmasker droegen.

11:49