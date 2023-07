Oververhitte hond zakt in elkaar na bevrijding uit bestelbus in Nederland, beestje bij baas weggehaald

Een politiezone in Nederland heeft een intrieste foto van een oververhitte hond gedeeld op sociale media. De hond zakte zaterdagmiddag in elkaar na bevrijding uit een bestelbus in Den Haag. Het beestje werd door alerte omstanders verzorgd en heeft het gelukkig overleefd, meldt de politie.

Agenten kregen zaterdag een melding binnen van een hond die onwel was in een voertuig. Het beestje werd totaal oververhit aangetroffen in een bestelwagen in het Haagse stadsdeel Segbroek. De politie heeft de hond uit de bus gehaald, waarna het dier totaal verzwakt in elkaar zakte.

Alert handelen

“Door het alerte handelen van omstanders die de hond direct gekoeld hebben en water gegeven hebben, heeft de hond het gelukkig overleefd”, meldt de politie. Die adviseert voorbijgangers om in alle gevallen meteen 112 te bellen bij het aantreffen van een hond in een warm voertuig.

Volledig scherm Het hondje is bij zijn huidige baasje weggehaald. © Politie Overbosch

Geen water over de hond

In Den Haag liepen de temperaturen zaterdag net zoals bij ons vlot op boven de 30 graden. In voertuigen is het dan vaak nog véél warmer. Ondanks herhaalde waarschuwingen blijven mensen hun huisdieren blijkbaar achterlaten in hun auto’s.

De Nederlandse politie adviseert nog om een oververhitte hond te koelen door de oksels en tussen de tenen nat te maken. “Gooi vooral geen water over de hond heen!”, klinkt het.

De oververhitte hond in Den Haag zal niet terugkeren naar zijn huidige baasje, laat de politie weten. De hond belandt gelukkig niet in een asiel: de viervoeter kan terecht bij iemand die eerder zijn eigenaar was.

