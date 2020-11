Overtuigende kentering in coronacijfers zonder lockdown: zo heeft Zwitserland dat verwezenlijkt

Ondanks de forse toename van het aantal coronabesmettingen tijdens de tweede golf was een lockdown in Zwitserland niet aan de orde. De intensivecareafdelingen lagen vol en in sommige kantons waren er geen bedden meer vrij. Maar nu dalen de cijfers weer - en de steun voor de strategie van de Zwitserse regering groeit.

Terwijl heel wat Europese landen hebben gekozen voor een volledige of gedeeltelijke lockdown om de tweede coronagolf te bedwingen, wil de Zwitserse regering daar niets meer van weten. Tijdens de eerste golf ging het land nog op slot, maar nu niet meer. De restaurants en winkels zijn opengebleven, er zijn weinig verboden en de nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid.

Bijeenkomsten in de privésfeer met meer dan tien personen zijn verboden en de limiet voor openbare evenementen ligt op vijftig personen. Restaurants en bars mogen tot 23 uur geopend blijven. Alleen de discotheken zijn gesloten. Dat is het zowat. Daarnaast zijn er nauwelijks andere regels die over het hele Zwitserse grondgebied gelden. Al kunnen de kantons strengere coronamaatregelen opleggen.

De strategie komt erg in de buurt van de Zweedse aanpak. De overheid schrijft dus niet voor, maar beveelt de burgers alleen aan om zich te houden aan de hygiëne- en afstandsregels, minder mensen te zien en om indien mogelijk thuis te werken. Het land doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het gewone leven zijn gang kan gaan en vertrouwt daarbij op de persoonlijke verantwoordelijkheid. De overheid gruwt immers van een jojo-effect waarbij de situatie telkens opnieuw kan ontsporen nadat de maatregelen worden versoepeld na een strenge lockdown.

Het credo van de regering is dat niet alleen de gezondheid belangrijk is, maar ook de economie. En ook de Zwitsers denken er zo over. Uit een peiling is gebleken dat meer Zwitsers angst hebben voor de ineenstorting van de economie dan voor de ineenstorting van het gezondheidssysteem. En toch is nu al duidelijk dat de tweede golf dodelijker is geweest dan de eerste golf.

Nog maar een week geleden zag de coronasituatie in Zwitserland er nochtans in een Europese vergelijking dramatisch uit, de infectiecurve ging steil omhoog. Het leek er heel sterk op alsof de Zwitserse strategie gedoemd was te mislukken met een hogere dagelijkse dodentol dan in de buurlanden. Desalniettemin hield de Bondsraad (federale regering) vast aan zijn lijn om geen harde landelijke lockdown op te leggen, en de burgers te blijven oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en het aan de kantons over te laten om eventueel strengere maatregelen te nemen. En dat hebben sommige kantons ook daadwerkelijk gedaan.

Ondertussen stabiliseert de situatie zich echter en is de druk op de intensivecareafdelingen enigszins afgenomen. De dalende besmettingscijfers geven hoop. “We hebben bewust een bepaald risico genomen omdat we de verschillende belangen hebben afgewogen”, zegt minister van Financiën Ueli Mauere daarover.

“Pas achteraf zal blijken, welke strategie de beste is geweest”, meent Eric Gujer, hoofdredacteur van de Neue Züricher Zeitung (NZZ). “Het is niet alleen een kwestie van na te gaan welke beperkingen het langst kunnen worden volgehouden, maar het is ook belangrijk om bij een langetermijnstrategie te aanvaarden dat er op korte termijn nadelen aan verbonden kunnen zijn, zoals een tijdelijke overbelasting van de intensivecareafdelingen.”

De strategie van de regering wordt in het hele land breed gedragen, ook onder degenen die in hun dagelijkse werk direct worden geconfronteerd met de gevolgen ervan. “We kunnen alleen maar speculeren over wat de omslag in het aantal infecties heeft veroorzaakt”, zegt Antje Heise, intensivist van het Thun-ziekenhuis in het kanton Bern, tegen Die Welt. De bezetting op de intensivecareafdelingen blijft hoog, maar is beheersbaar. Terugkijkend waren de afgelopen weken zwaar, maar: “Ik denk dat we op de goede weg zijn zoals de zaken er nu voorstaan”.

Hoe Zwitserland hierin is geslaagd zonder nationale lockdown, kunnen zelfs experten niet echt verklaren. De oproep van de regering aan de bevolking zal waarschijnlijk effect hebben gehad en de strengere maatregelen op regionaal niveau hebben de stijging van het aantal nieuwe besmettingen in de kantons in kwestie vertraagd, vermoedt intensivist Heise. Ze staat volledig achter de aanpak van de regering: “Met deze strategie komen we waarschijnlijk de winter door.”

Slechts één onbekende factor die aan het begin van het jaar nog zou kunnen opdoemen, baart haar zorgen: “Als er ook een zwaar griepseizoen komt, wordt het moeilijk.” Maar misschien helpt het voorzichtige gedrag van de bevolking ook de griep geen kans te geven”.