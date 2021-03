Overtreders avondklok steken Nederlandse agent neer: man vecht voor zijn leven

De agent ligt met zeer ernstige wonden in het ziekenhuis. Hij kreeg meerdere steken in het gezicht en één in de hals, vlak bij de halsslagader. De agent vecht voor zijn leven. Een collega liep verwondingen op aan een been.

Twee mannen, die voldoen aan het signalement dat de politie eerder gaf, zijn op camerabeelden te zien terwijl zij op De Savornin Lohmanlaan in Groningen fietsen. Ze fietsen ter hoogte van de Beethovenlaan, in de buurt van de plek waar de steekpartij die avond plaatsvond.

Politie Noord-Nederland is sinds woensdagavond met man en macht op zoek naar de daders. Donderdag ging de politie huis-aan-huis in omliggende straten om bewoners te vragen of ze meer hadden gezien van het incident.

De politie heeft nog meer details vrijgegeven over de mannen. De man rechts op de foto draagt een donkere pet én een donkere rugzak. De rugzak draagt hij op zijn rug, maar deze is ook met een band over de borst vastgemaakt. De man links op de foto draagt een vermoedelijk gewatteerde jas die wat lichter van kleur lijkt dan de jas van de man rechts. Aan de jas zit een capuchon vast, maar daarnaast lijkt hij een andere capuchon over zijn hoofd te dragen.

Ferd Grapperhaus, ontslagnemend minister van Justitie en Veiligheid in de regering-Rutte III, gaat contact zoeken met de familie en de collega van de zwaargewonde agent. Wat er is gebeurd is ‘vreselijk’, zegt Grapperhaus, die al contact heeft met burgemeester van Groningen. De familie en de collega-agent wilde hij even van de schrik laten bekomen, maar ook met hen wil hij graag in gesprek.

De avondklok bij onze noorderburen is eind januari 2021 ingesteld en blijft al zeker van kracht tot 30 maart. Tussen 21.00 uur tot 04.30 uur moet iedereen binnenblijven.

