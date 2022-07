Overstromingen Sydney: meer dan 30.000 mensen moeten hun huis verlaten

WHO waarschuwt voor explosie van apenpokken in Europa, Marc Van Ranst licht toe: "Veel besmettin­gen, maar geen doden"

Het aantal gevallen van het apenpokkenvirus is de afgelopen twee weken in Europa verdrievoudigd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Europese landen op snel actie te ondernemen. Viroloog Marc Van Ranst beaamt dat er veel besmettingen zijn, maar nuanceert: “In Europa zijn er geen doden te betreuren, in tegenstelling tot West-Afrika en Centraal-Afrika.”

