Overstromingen in populaire Italiaanse vakantieregio’s: twee doden, duizenden mensen geëvacueerd

UpdateHevige regen heeft tot grote overstromingen geleid in twee populaire vakantieregio’s in het noorden van Italië. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de regio’s Emilia-Romagna en De Marken, waar volgens de krant ‘Corriere di Bologna’ zo’n 6.000 mensen hun huizen moesten verlaten. Er zijn zeker twee doden gevallen.

KIJK. Hevige regen in Italië: duizenden mensen geëvacueerd

In het nabijgelegen Forli is het lichaam van een oudere man gevonden aan de oever van de rivier de Montone. De man was door het water uit zijn ondergelopen huis meegesleurd. Zijn vrouw slaagde er tijdig in naar boven te gaan en werd gered door reddingswerkers.

In Ronta di Cesena kwam een andere man om het leven. Zijn lichaam werd door de brandweer gevonden. Zijn vrouw is nog vermist.

Ook in de stad Cesena moeten mensen van daken worden gered omdat de straten compleet onder water zijn gelopen, hetzelfde geldt voor het iets zuidelijker gelegen Faenza, aldus de Corriere di Bologna.

Volledig scherm Luchtbeeld van gisteren in Cesena, in Emilia-Romagna. © AP

Volledig scherm De rivier Savio in Cesena treedde uit haar oevers en zetten een deel van de stad onder water. © Photo News

Langs de Adriatische kust hebben de autoriteiten de toegang tot stranden afgesloten vanwege de harde windstoten en hoge golven.

Spoed ontruimd

In de Marken moest onder meer de spoedafdeling van een ziekenhuis in Senigallia, vlak bij de regionale hoofdstad Ancona, ontruimd worden. De brandweer maakt ook melding van omgevallen bomen, aardverschuivingen en gestrande wagens. Er werden ook spoorverbindingen gesloten en in verschillende steden hebben scholen de deuren dichtgehouden.

De scholen in de getroffen gebieden blijven woensdag gesloten. Veel treinen in de regio rijden voorlopig niet.

Volledig scherm Een overstroomde straat in het centrum van Bologna, in Emilia-Romagna. © AP

Volledig scherm Golven tot wel vijf meter hoog slaan tegen de kustlijn bij Rimini. (16/05/23) © Photo News

Stroomstoringen

In de regio Emilia-Romagna regent het al dagen en dat gaat nog tot en met woensdag door. In de Apennijnen zijn aardverschuivingen ontstaan door al het stromende water. Meerdere rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In Cesena zijn er gebieden waar de elektriciteit is uitgevallen en volgens de burgemeester is er veel schade. Maar de focus ligt nu nog op het in veiligheid brengen van mensen. Er zijn veel reddingswerkers aanwezig in het gebied om mensen te evacueren.

Volledig scherm Stormtij bij Cesena. © Photo News

KIJK. Op de rug van een brandweerman: zo worden Italianen geëvacueerd na overstromingen