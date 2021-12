Overstromingen in Noord-Spanje eisen tweede leven

UPDATE Ruim 80 doden na doortocht 35 tornado’s in VS, Vlaming in Kentucky getuigt: “De huizen zijn met de grond gelijk gemaakt”

Het oosten van de Verenigde Staten is getroffen door maar liefst 35 tornado’s. Verspreid over vijf staten zijn zeker 84 doden gevallen. Gouverneur Andy Beshear vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de honderd. Dronebeelden tonen de immense ravage. “Verschillende huizen zijn met de grond gelijk gemaakt, appartementsblokken zijn beschadigd en auto’s zijn weggewaaid", zo getuigt Jan Lamers, een Belg die in Kentucky woont, bij VTM NIEUWS. Ook in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi en Tennessee is de schade enorm.

12 december