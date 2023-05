Overstromingen in Italië eisen 13 levens, duizenden mensen zijn dakloos - kritiek op Bruce Springsteen die concert in getroffen regio laat doorgaan

De dodentol in Italië door de overstromingen is opgelopen tot dertien. De noordelijke regio Emilia Romagna werd de voorbije dagen zwaar getroffen door noodweer. Duizenden mensen moesten hun huis verlaten en meer dan twintig rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Gisterenavond vond in Ferrara, een stad in de getroffen regio, een concert plaats van Bruce Springsteen. De Amerikaanse superster kreeg bakken kritiek omdat hij het concert niet afgelastte.

KIJK. Auto’s muurvast in modderstromen en kinderen worden geëvacueerd: Italië lijdt zwaar onder de overstromingen

Nog 18.500 mensen zitten zonder stroom. Dat schrijft de Italiaanse krant ‘La Repubblica’. Aardverschuivingen en modderstromen verstoren het verkeer, vooral in de Apennijnen. Er hebben in totaal al zo’n 280 aardverschuivingen plaatsgevonden.

De burgemeester van Ravenna, een stad zwaar getroffen door de overstromingen, vertelde aan de Britse omroep ‘BBC’ dat dit de ergste ramp in een eeuw is. Verschillende mensen roepen ondertussen op om een Italiaans nationaal plan op te stellen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.

Politieke nalatigheid

Er zijn al veertig jaar geen regionale dammen gebouwd, zei de Italiaanse minister van Civiele Bescherming Nello Musumeci. Ook opperde hij voor een nieuwe aanpak van de waterbouw. “Bodems die lange tijd droog blijven worden uiteindelijk verhard, waardoor hun vermogen om water te absorberen drastisch wordt beperkt”, aldus Musumeci.

Volledig scherm © AFP

De Italiaanse regering heeft dinsdag een crisisoverleg op de planning staan. Volgens de leider van de Democratische Partij, die bij de oppositie hoort, is het hele politieke systeem schuldig aan de ramp. Politici zouden niet genoeg hebben gedaan om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken, zei hij aan ‘BBC’.

Kritiek op ‘The Boss’ Springsteen na concert

Gisterenavond vond in Ferrara, een stad in de getroffen regio, een concert plaats van de Amerikaanse superster Bruce Springsteen. Dat de zanger het concert niet aflaste, zorgde voor heel wat kritiek. Fans drongen er via sociale media op aan het concert niet te laten doorgaan uit respect voor de doden en iedereen die hun huis heeft moeten verlaten. “Overweeg alsjeblieft om concert te verzetten. Jullie moeten het verplaatsen omdat alle noodmiddelen beschikbaar moeten zijn in het getroffen gebied, we massaal verkeer moeten vermijden en uit respect voor de slachtoffers”, aldus een van de fans via Twitter.

Volledig scherm © AFP

“Het is schandalig dat ze vanavond het Springsteen-concert in Ferrara laten doorgaan. Hij zal zonder publiek zingen aangezien alle hoofdstraten op verschillende plaatsen geblokkeerd zijn”, klonk het in een andere tweet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ferrara is niet rechtstreeks getroffen door de overstromingen. Ook de burgemeester van de stad Alan Fabbri stond achter de beslissing om het concert te laten doorgaan. “Het spijt me als iemand misschien dacht dat Ferrara ongevoelig was voor de tragedie in Romagna, omdat het het concert van The Boss niet werd geannuleerd”, postte de burgemeester op Facebook. Door de “enorme complexiteit” van een concert en nadat duizenden werknemers en toeristen naar de stad zijn gekomen, kan het “niet op korte termijn uitgesteld of geannuleerd worden”, verdedigde hij de beslissing.

De Formule-1 Grand Prix van zondag in Imola werd wel geannuleerd. Het noodweer maakt de organisatie van het sportevenement onmogelijk, aldus de organisatoren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Deze beelden maakten enkele Belgen zelf in het door hevige regen getroffen Italië