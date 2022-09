Overstromingen en grondverschuivingen door zware regenval in Portugal

WERVIK Brandweer­man Roy trok een week op stage in Portugal: “We waren daar meer dan welkom en de collega’s apprecieer­den het dat we er waren om hen te helpen”

De jonge brandweerman Roy Lemahieu uit Wervik was een week op stage bij de brandweer van Castro Daire in Portugal. “Ik zag dat toevallig op Facebook en schreef me hiervoor in”, zegt Roy. “Er waren een 50-tal inschrijvingen voor tien plaatsen tijdens twee weken. We waren in onze week vanuit ons land met zeven, waarvan twee begeleiders. Het was zeer geestig.”

