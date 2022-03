Overstromingen dwingen 50 Australiërs om te overnachten bovenop brug

Extreme overstro­min­gen in Australië eisten al 13 doden, wijken in Sydney geëvacu­eerd

In Sydney worden de inwoners van verschillende wijken geëvacueerd als gevolg van de hevige overstromingen die momenteel de Australische kustplaatsen in de staten New South Wales en Queensland teisteren. Met de vondst van nog eens vier lichamen vandaag in de ondergelopen stad Lismore heeft het noodweer in Australië nu al aan zeker dertien mensen het leven gekost. Daarnaast worden nog duizenden mensen vermist.

