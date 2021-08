Overstromingen China: dodentol loopt op tot meer dan 300

Delen van China kampen al twee weken met noodweer. Zhengzhou, een stad met ruim 10 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, is een van de zwaar getroffen gebieden. In drie dagen tijd viel daar een hoeveelheid regen die er normaal gesproken in een jaar valt. Dit zou volgens meteorologen “eens in de duizend jaar” voorkomen.