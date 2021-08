Overstroming onthult verborgen nazi-schat in muur van Duitse woning

Man steekt brand aan en loopt weg: Italiaanse pyromaan opgepakt dankzij deze beelden

6 augustus In de Italiaanse gemeente Montesarchio in Campanië is een vijftiger opgepakt. Op camerabeelden is te zien hoe de man het gras in de berm aansteekt. Dat vuur zorgt later voor een grote brand die twee hectare bos verwoest. De man werd al langer verdacht en werd op heterdaad betrapt door camera’s van de bosbrigade van de carabinieri. Hij riskeert tien jaar cel.