Overstroming in Londen door zware regenval.

Poetin pocht over slagkracht Russische marine: “In staat om elke vijand klap toe te brengen”

17:38 325 jaar na de oprichting van de Russische marine heeft president Vladimir Poetin zondag op een parade in Sint-Petersburg de slagkracht van zijn zeemacht in de verf gezet. De Russische marine is anno 2021 in staat "om elke vijand onder water, op het water of in de lucht te detecteren en een onontkoombare klap toe te brengen, verzekerde Poetin.