Overloper uit Noord-Korea brengt Zuid-Koreaans leger in verlegenheid

Het leger maakte dinsdag de resultaten bekend van een onderzoek naar het voorval, dat op 16 februari plaatsvond. De man zou via de zee richting het zuiden zijn gezwommen en later via een waterafvoerkanaal onder prikkeldraad door zijn gekropen. Het leger zou niet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van dat kanaal.

De eerste acht keer dat de man verscheen op bewakingscamera’s, bleef dat onopgemerkt. Degene die waakte over het surveillancesysteem aan de kust, was aan het sleutelen aan het computersysteem. De militair zag de alarmsignalen als systeemfouten. Een tweede dienstdoende militair zat aan de telefoon met een collega.

Militairen zagen de overloper alsnog op camerabeelden, waarna een urenlange klopjacht volgde. De Noord-Koreaan kon uiteindelijk worden aangehouden bij een grensplaats. Hij wilde zich naar verluidt niet overgeven aan het leger omdat hij bang was teruggestuurd te worden.

Noord- en Zuid-Korea hebben formeel nooit vrede gesloten na een oorlog van halverwege de twintigste eeuw. Het is niet de eerste keer dat het Zuid-Koreaanse leger traag reageert op mensen die de grens proberen over te steken. In 2019 lukte het een groep Noord-Koreanen om in een houten boot onopgemerkt naar een Zuid-Koreaanse haven te varen.

