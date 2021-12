Overlevenden van gezonken migrantenboot beschuldigen Britse en Franse autoriteiten: “Niemand kwam helpen terwijl mensen aan het sterven waren”

Meisje (5) per ongeluk doodgescho­ten door neefje (3)

Een familie in de Amerikaanse staat Georgia is in rouw na de tragische dood van de vijfjarige Khalis Eberhart. Het jonge meisje kreeg een schot in de borststreek nadat haar driejarige neefje tijdens Thanksgiving tegen het vuurwapen van zijn vader aan botste, dat op een stoel lag. Het pistool vuurde daarop een kogel af met dodelijk gevolgen.

30 november