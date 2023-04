Overlevende van Pearl Harbor-oorlogsschip sterft op 102-jarige leeftijd

Volgens Randy Stratton, de zoon van Potts zijn vriend, was zijn lichaam de dagen voor zijn dood enorm verzwakt. Potts was echter wel nog volledig bij bewustzijn. “Hij hoopte dat hij beter zou worden, maar dat bleek niet zo te zijn”, voegde Stratton eraan toe. Potts overleed in zijn huis in Utah, een staat in de VS.

Pearl Harbor

Potts was afkomstig uit Illinois, een staat in de VS, en trad in 1939 voor het eerst in dienst bij de Amerikaanse marine. Hij was nog in de haven toen de Arizona explodeerde en het schip slechts negen minuten na de eerste aanval tot zinken bracht. Potts gebruikte zijn boot om matrozen te redden die in het water waren gegooid en hen naar een nabijgelegen eiland te brengen. Hij beschreef later de verschrikkingen van de aanval in een interview met de Nationale Garde in 2021, waarbij hij het als een nachtmerrie beschreef: “Ik zie en voel het nog steeds... de hele plek stond in brand. Het water brandde omdat de olie in brand stond.”