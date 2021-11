Overlevende gevonden in Russische steenkoolmijn na ongeval met vijftigtal doden

Belgische politieman schetst traject van terroris­ten bij aanslagen Parijs, Abdeslam blijft weg uit protest

Een Belgische politieman heeft donderdag voor het speciale hof van assisen in Parijs het traject uit de doeken gedaan van vijf leden van de terreurcel die de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs pleegde. Omdat de politieman via videoconferentie getuigde, zonder aanwezig te zijn in levende lijve, bleven vier beschuldigden uit protest afwezig.

25 november