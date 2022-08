Overleg tussen leiders van Kosovo en Servië in Brussel op 18 augustus

Kosovo stelt omstreden maatrege­len uit na onrust bij grens

Kosovo is bereid om de nieuwe regels rond identiteitsdocumenten en nummerplaten van Serviërs met een maand uit te stellen, indien de blokkades die Serviërs hebben opgezet in het noorden van het land worden opgeheven. Dat zegt de Kosovaarse premier Albin Kurti in een mededeling op Twitter.

1 augustus