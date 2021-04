Overleg tussen EU en Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland levert weinig op

De Britse regering kondigde begin maart echter aan dat die douanecontroles nog tot 1 oktober kunnen wachten. De Europese Unie beschouwt die stap als een schending van het brexitakkoord en leidde midden maart een officiële inbreukprocedure in. Sefcovic benadrukt nu in een mededeling dat er een gemeenschappelijke oplossing nodig is voor de volledige uitvoering van het Noord-Ierse protocol. Er is geen ruimte voor eenzijdige besluiten en de inbreukprocedure zal doorgaan "zolang dat nodig is".

Geen antwoorden

Frost zei in een verklaring van de Britse regering dat er een "positief momentum" was ontstaan. Maar "moeilijke vragen" bleven onbeantwoord. Het is belangrijk om de komende weken contact te houden op alle niveaus. Elke oplossing moet het Goedevrijdagakkoord over vrede in Noord-Ierland respecteren en zoveel mogelijk voorkomen dat het dagelijkse leven in de Britse provincie wordt verstoord, luidde het voorts.