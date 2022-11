Overleden politicus met ruime meerderheid herkozen in Pennsylvania

Tony DeLuca, een Democraat die vorige maand overleed, is tijdens de midterms herkozen met meer dan 82 procent van de stemmen voor het 32ste district in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Er komt nu een speciale stembusgang op een later tijdstip om te bepalen wie de plaats van de lokale volksvertegenwoordiger zal innemen.

Anthony ‘Tony’ DeLuca vertegenwoordigde een voorstad van Pittsburgh in het lagerhuis van de Pennsylvania. Hij had met een carrière van 39 jaar de langste staat van dienst in die functie. Maar op 9 oktober overleed hij op 85-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker. Dat was erg kort voor de midterms van afgelopen dinsdag. Het was dan ook te laat om zijn naam van het stembiljet te verwijderen of om een andere kandidaat naar voren te schuiven.

Lees ook Overleden Republikeinse pooier verkozen boven Democratische tegenkandidate in Nevada

Er kon dus nog altijd op de betreurde DeLuca worden gestemd. En hij behield zijn zetel met ruim 82,5 procent van de stemmen. Zijn tegenstander was de Groene kandidate Queonia ‘Zarah’ Livingston. Zij kreeg slechts 13,5 procent van de stemmen achter zich.

Er zullen nu speciale verkiezingen worden gehouden om te beslissen wie de zetel alsnog in de wacht sleept. “Hoewel we ongelooflijk bedroefd zijn door het verlies van volksvertegenwoordiger Tony DeLuca, zijn we er trots op dat de kiezers hun vertrouwen in hem en in zijn toewijding aan Democratische waarden ook postuum hebben getoond”, verklaarde de Democratische Partij in Pennsylvania.

Het is niet de eerste keer dat een kandidaat postuum een verkiezing wint. In 2018 won bordeelhouder Dennis Hof een zetel in de senaat van Nevada, ook al was de Republikein een maand eerder overleden. Anders dan in Pennsylvania leidde zijn overwinning niet tot speciale verkiezingen. Volgens de staatswet van Nevada kon een Republikein worden aangewezen om Hofs plaats voor de hele termijn in te nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.