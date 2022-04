Overleden patiënt ligt vier dagen onopgemerkt op spoedafdeling in Brits ziekenhuis

“De nieuwe Russische legerlei­ding is nog bruter dan de vorige”, zegt Amerikaan­se veilig­heids­ad­vi­seur

Alexander Dvornikov neemt de legerleiding over in Rusland na de gefaalde inval in Kiev. Volgens de Amerikaanse adviseur voor Nationale Veiligheid Jake Sullivan zullen er onder het bewind van de nieuwe generaal nog meer gruwelijkheden gebeuren. Zeker met oog op de inval die te verwachten is in de Donbas-regio.

11 april