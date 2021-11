Overlast door jongeren met vuurwerk op meerdere plaatsen in Nederland

Europese Commissie vraagt Polen en Hongarije om uitleg over rechts­staat

De Europese Commissie zal brieven sturen naar Polen en Hongarije, zo is uit Europese bron vernomen. In de brief aan Polen vraagt de Commissie uitleg over de onafhankelijkheid van het gerecht en het respect voor de Europese wetgeving en rechtspraak. In de Hongaarse brief zou de Commissie het hebben over problemen met openbare aanbestedingen, belangenconflicten en corruptie. De twee landen hebben twee maanden de tijd om te antwoorden.

19 november