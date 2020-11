Overgangsteam Biden: “Overheidsdienst VS moet verkiezingszege Biden erkennen”

“Donald Trump plant nieuwe rally’s rond verkie­zings­re­sul­taat”

9 november Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump wil blijven hameren op de stelling dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Trump overweegt om manifestaties te houden in de stijl van verkiezingsbijeenkomsten, berichten Amerikaanse media als Axios en CNN op basis van ingewijden. Ook worden mogelijk overlijdensberichten gepresenteerd van overleden kiezers in wiens naam volgens de Trump-campagne toch zou zijn gestemd.