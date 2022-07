Overblijfselen van 50 slachtoffers van genocide in Srebrenica begraven tijdens herdenking

Het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, en Olivér Várhelyi, Europees commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, brachten maandag hulde aan de slachtoffers. “Het is meer dan ooit onze plicht om de genocide in Srebrenica te herdenken” en “de noodzaak om de vrede, de menselijke waardigheid en de universele waarden te verdedigen”, klonk het in een verwijzing naar de oorlog die momenteel Oekraïne treft. “In Srebrenica heeft Europa gefaald en we moeten ons schamen”.

Diepste excuses

Recht in de ogen kijken

Ollongren zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. “Maar wat we wel kunnen doen is de herinnering recht in de ogen kijken.” “De afschuwelijke genocide is de schuld van slechts één partij: het Bosnisch-Servische leger. En gelukkig zijn belangrijke verantwoordelijken inmiddels berecht door het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Den Haag.” Toch vond ze excuses gepast, gezien de gedeelde internationale verantwoordelijkheid van Nederland “voor de situatie waarin dit kon gebeuren”.