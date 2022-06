“Overal, alles en iedereen”: drugs na coronacrisis terug in opmars

De coronacrisis had ook een zware impact op de drugswereld, toen de lockdowns in het leven werden geroepen. Maar “de Europese drugsmarkt toont veerkracht”, zegt het Europees drugsagentschap EMCDDA. Dat blijkt ook uit de verklaringen van gebruikers en onderzoek van rioolwater. De beschikbaarheid van drugs blijft op een hoog niveau, en er komen ook nog steeds krachtige en gevaarlijke drugs bij.

De afvalwateranalyse laat bijvoorbeeld zien dat er een toename is in het gebruik van cocaïne, crack en amfetamine in sommige steden tussen 2020 en 2021. Vooral crack, een schadelijkere en rookbare variant van cocaïne, lijkt vooral aan populariteit te winnen. Van de 14 steden waar het rioolwater vorig jaar geanalyseerd werd, blijken er vooral in Antwerpen en Amsterdam heel wat gebruikers te zijn. De opmars van crack verbindt het EMCDDA ook met het toenemende aanbod van cocaïne in Europa, waardoor crack gemakkelijker en goedkoper verkrijgbaar is.