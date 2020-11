Over de 'rode raket' en de ‘blauwe shift’: wanneer zullen we de eerste uitslagen weten, en zijn die wel betrouwbaar?

Hoe vroeg of hoe laat moet u in de nacht van dinsdag op woensdag opstaan om te weten wie de volgende Amerikaanse president wordt? Zullen we het die nacht eigenlijk al wel weten? En kunnen we die eerste uitslagen wel vertrouwen? We vatten het voor u samen in onze ultieme verkiezingsgids.

Stel: de stembussen sluiten morgen in Florida, en de eerste uitslagen tonen een overweldigende meerderheid voor Democraat Joe Biden. Feestgedruis alom. Een uur later volgen de eerste uitslagen uit die andere cruciale swingstaat, Pennsylvania, en die tonen het exacte omgekeerde; grote winst voor Republikein Donald Trump, en gejuich in het Witte Huis.

Het scenario is niet ondenkbaar, wanneer de stembussen sluiten morgenavond 3 november in de VS - bij ons is het dan in de nacht van dinsdag op woensdag. Maar politieke wetenschappers en experts waarschuwen al weken om voorzichtig te blijven met die eerste resultaten. Elke staat verwerkt en telt de stemmen op zijn eigen manier, en ze allemaal op dezelfde manier interpreteren, leidt dan ook gegarandeerd tot foute conclusies. Zeker met het gigantische aantal poststemmen kunnen eerste uitslagen morgen behoorlijk misleidend zijn.

Gezien op twee staten na het principe ‘winner take all’ geldt, kunnen enkele duizenden stemmen - of nog minder - beslissend zijn voor de uitslag in de staat en bijgevolg de samenstelling in het Kiescollege dat formeel de president verkiest.

Sommige staten openen en verwerken de poststemmen al dagen of zelfs weken op voorhand, zodat ze morgen bijzonder snel geteld kunnen worden en als eerste in de bulk van resultaten zullen worden vrijgegeven. Aangezien vooral Democraten per post hebben gestemd, zullen die dan ook vooral in het voordeel van Biden zijn. Als pas later ook de stemmen die morgen worden uitgebracht aan de data worden toegevoegd, kan verwacht worden dat die stemmen net weer in het voordeel van Trump zullen zijn, en zal de verhouding dus richting Republikeins kamp kantelen.

Volledig scherm © EPA

‘Rode raket’

Omgekeerd zijn er staten waar ze de poststemmen pas morgen mogen controleren of ze juist zijn ingeleverd en ingevuld. Dat is een behoorlijk tijdrovend manueel proces, en dus is de verwachting dat de resultaten van die stemmen pas laat zullen binnenvallen, en de stemmen van de dag zelf als eerste zullen worden vrijgegeven. Waar dat het geval is, spreken experts over de ‘rode raket’: Trump zal allicht goed scoren bij de ‘dagstemmers’, waardoor hij eerst op voorsprong lijkt te staan, waarna er een ‘blauwe shift’ volgt richting Democraten wanneer ook de resultaten poststemmen geleidelijk aan binnendruppelen. Daar komt vaak nog bij dat kiesbrieven ook in de dagen na morgen mogen binnenkomen, als ze maar ten laatste morgen zijn afgestempeld.

Trump speelt overigens zelf op die ‘raket’ in, en zegt nu al dat winnaar degene moet zijn die op verkiezingsnacht wint. Volgens hem moet het resultaat op de verkiezingsnacht bekend zijn. “Dat is altijd zo geweest en moet zo zijn”, klonk het gisteren op een verkiezingsrally. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Vaak is het na een nacht tellen wel duidelijk wie de staat zal winnen, maar alle stemmen tellen duurt soms dagen of weken. Staten hebben tot in december tijd om hun uitslag definitief door te geven.

Volledig scherm © AFP

Het enige dat momenteel vast ligt, is om hoe laat welke staat zijn laatste stembureaus sluit. Ook valt wel al in te schatten welke staat snel eerste resultaten zal vrijgeven:

1 uur Belgische tijd: uitkijken naar Georgia

Hieronder vindt u telkens om hoe laat de stembureaus dichtgaan in welke staat. Ook geven we de winstkans mee voor elke kandidaat in elke staat, berekend volgens de nieuwsite FiveThirtyEight. De strijdstaten staan in de tabellen telkens in het vet.

De eerste stembureaus sluiten bij ons om middernacht, in zes staten tegelijk. In vijf daarvan ligt het nu al zo goed als vast wie er zal winnen. Vermont en Virginia gaan met 99 procent zekerheid naar Biden, South Carolina en vooral Indiana en Kentucky gaan zo goed als zeker naar Trump.

Waar het dan wel spannend wordt, is Georgia. De ooit trouwe Republikeinse staat heeft sinds dit jaar de status van swing state, en volgens de laatste modellen heeft Biden er een iets grotere kans om te winnen dan Trump, maar de marge tussen de twee is klein. Het kan dus alle kanten op. Wel is Georgia een voor Trump veel belangrijkere staat dan voor Biden: voor de Democraat is er niets verloren als hij hier verliest aangezien de staat eigenlijk sowieso in het Republikeinse kamp zit. Verliest Trump Georgia, dan ziet het er dan al bijzonder slecht uit voor de rest van de nacht: volgens FiveThirtyEight heeft de president dan nog minder dan 1 procent kans om de verkiezingen te winnen.

Het voordeel is dat de uitslagen redelijk snel zouden moeten binnenlopen. Poststemmen worden als sinds 19 oktober verwerkt en gesorteerd, zodat ze morgen snel kunnen worden geteld. Maar niet alle districten zullen de uitslagen van de poststemmen eerst meegeven, sommige zullen het net omgekeerd doen.

Hoe snel Georgia 'gecalld’ of toegewezen zal worden aan Trump of Biden, zal uiteindelijk van de voorlopige uitslagen afhangen. Is er voor een van de twee een grote marge, dan kan het snel gaan, anders kan het uren of zelfs dagen duren.

1.30 uur

Een halfuur later sluiten nog eens drie staten de stembussen, met daarbij twee belangrijkste swingstaten: North Carolina, en Ohio. In de eerste is Biden licht in het voordeel, in de tweede Trump. Zou Biden ze alle twee winnen, dan is het echt al over en uit voor Trump.

Beide staten mogen hun poststemmen nu al verwerken, dus het tellen zal allicht snel gaan, met mogelijk na een halfuur al tot 80 procent van de uitslagen die bekend zullen zijn. Maar ook hier geldt dat alles afhangt van de marge van de ene of andere kandidaat.

In beide staten worden als eerste de postresultaten bekendgemaakt, met waarschijnlijk dus een voordeel voor Biden. Pas daarna komen de stemmen van verkiezingsdag binnen, met allicht een correctie richting Trump.

2 uur

Om 2 uur onze tijd sluiten 16 staten en hoofdstad Washington DC tegelijkertijd de deuren van de kieslokalen, en belangrijker, daarbij zijn ook de twee grootst prijsbeesten van 2020: Florida en Pennsylvania. In de andere zal het allicht snel duidelijk zijn wie er wint, ook al omdat het traditioneel Democratische en Republikeinse staten zijn.

Ook Florida is nu al bezig met het sorteren en controleren van de poststemmen, waardoor die resultaten morgen als eerste snel bekend gemaakt zullen worden, waarschijnlijk in eerste instantie met een voordeel voor Biden. Weliswaar hebben ze in Florida heel wat ervaring met snel veel stemmen tellen, dus allicht komen bij de poststemmen ook relatief snel de 'dagstemmen’, die meer in het voordeel van Trump zullen zijn. De president heeft Florida absoluut nodig om uiteindelijk nog te kunnen winnen, dus alle aandacht zal na 2 uur op die staat gericht zijn.

Om 2 uur sluiten ook de stembureaus in Pennsylvania, maar in die tweede cruciale swingstaat zal het waarschijnlijk een hele tijd duren vooraleer er betrouwbare uitslagen komen. De poststemmen mogen pas morgen geopend worden en de resultaten daarvan zullen dan ook op zich laten wachten. Daardoor zal Trump allicht als eerste de beste resultaten te zien krijgen wanneer de resultaten van verkiezingsdag zelf binnenlopen, om daarna een shift richting Biden te zien.

3 uur

Om 3 uur volgt dan de tweede grote reeks staten die sluiten, met opnieuw een groot deel staten waar zowel Biden als Trump met grote zekerheid sowieso zal winnen. Belangrijkste staten hier zijn Arizona en Texas. Trump won beide staten vier jaar geleden, maar vooral Arizona zou nu in Democratische handen kunnen vallen. Er zal allicht snel worden geteld, maar doordat het in beide staten naar alle verwachtingen erg nipt wordt, kan het uren of zelfs dagen duren vooraleer er een duidelijke winnaar uit de bus komt. Beide staten zullen als eerste de poststemmen bekendmaken, met dus waarschijnlijk eerst goede resultaten voor Biden, en later een shift richting Trump.

Twee jaar geleden dacht de Republikeinse Senaatskandidate Martha McSally bijvoorbeeld ook dat ze gewonnen had van de Democrate Kyrsten Sinema. Pas zes dagen later gaf McSally haar verlies toe, nadat er nog honderdduizenden poststemmen waren geteld.

Ook zal het uitkijken zijn naar Michigan en Wisconsin, die samen met Pennsylvania het noordelijke traditioneel Democratische trio vormen dat Hillary Clinton vier jaar geleden tot haar eigen verrassing verloor van Trump. Beide staten verwachten dat de resultaten slechts traag zullen binnenlopen doordat poststemmen niet op voorhand verwerkt mogen worden, met in Michigan mogelijk zelfs pas op vrijdag definitieve resultaten. Bij een gelijk opgaande stand zal het dus afwachten blijven wie er wint.

Na 4 uur

De enige overblijvende swingstaat sluit om 4 uur Belgische tijd de deuren van de kieslokalen: Iowa. Trump is hier licht in het voordeel, al kan het alle kanten uit.

Om 5 uur volgen nog drie stevig Democratische staten aan de westkust, waaronder de grootste, Californië, en het kleine, Republikeinse Idaho. Die staten zullen allemaal snel worden toegewezen.

Uiteindelijk sluiten Hawaï en Alaska het rijtje van de 50 staten, maar met hun kleine gewicht in kiesmannen en het duidelijke overwicht voor een van beide kandidaten, zullen die staten geen invloed meer hebben op het totaal.

