Oudste vrouw ter wereld overleden op 118-jarige leeftijd

De Franse zuster Lucile Randon is in de nacht van maandag op dinsdag in haar slaap overleden in haar rusthuis in Toulon, in het zuiden van Frankrijk. Met een leeftijd van 118 jaar was ze de oudste vrouw en oudste persoon ter wereld.

“Ze is overleden om 2 uur in de ochtend. Er is een groot verdriet, maar ze wou het, het was haar verlangen om weer bij haar geliefde broer te zijn. Voor haar is het een bevrijding”, aldus David Tavella, de communicatieverantwoordelijke van het rusthuis waar ze verbleef.

Er is geen officieel orgaan dat titels van oudste man of vrouw toekent, maar specialisten waren het erover eens dat zuster Lucile tot op heden de oudste levende persoon ter wereld was van wie de burgerlijke staat was gecontroleerd. Ook het Guinness-recordboek kende haar dat toe op 25 april, na het overlijden van de Japanse Kane Tanaka op 119-jarige leeftijd.

De zuster sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. “Mensen zeggen vaak dat ze zich doodwerken, maar voor mij hield werk me net in leven, ik bleef werken tot ik 108 was,” zei Randon eerder in een interview. Ze overleefde in 2021 ook nog een COVID-19-besmetting.

De oudste persoon die ooit geleefd heeft, was ook van Franse origine. Dat was de 122-jarige Jeanne Calment die in 1997 in Arles overleed.