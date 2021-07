Oudste levende man ter wereld is Emilio (112) uit Puerto Rico, bevestigt Guinness World Records

Worden we straks allemaal 100? Dit is het geheim van een gezond én gelukkig leven

14 november Nooit eerder werden we zo oud als nu. In 2018 was de gemiddelde levensverwachting in België 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen, en die getallen blijven stijgen. Maar hoe zorg je ervoor dat je je ook op die leeftijd nog goed voelt? Eén ding staat vast: het recept voor gezond en gelukkig ouder worden was nog nooit zo dichtbij. “In gebieden waar de levensverwachting veel hoger ligt, gaan mensen niet met pensioen.”