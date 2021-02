Oudste jeugddelinquent van de VS na 68 jaar vrijgelaten: “Al die hoge gebouwen zijn nieuw voor mij”

68 jaar zat Joe Ligon in de cel. Als 15-jarige was hij betrokken bij een overval en geweldpleging waarbij twee doden vielen. Ligon kreeg levenslang, maar vanaf 2017 kon hij door een beslissing van het Hooggerechtshof vervroegde vrijlating aanvragen. Hij weigerde, omdat hij geen voorwaarden aan zijn vrijheid wou. Pas nu, op 83-jarige leeftijd, is de oudste en langst vastzittende jeugddelinquent van de VS dan toch weer op vrije voeten.

Joe Ligon was 15 toen hij in 1953 in Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania schuldig pleitte aan tweevoudige moord, ook al bleef hij ontkennen dat hij zelf eigenhandig iemand had vermoord. Naar eigen zeggen werd hij geslachtofferd als de jongen-van-buiten-de-stad. Ligon groeide op in Alabama op een boerderij. Op zijn dertiende stuurden zijn ouders hem in Philadelphia naar school. Met een groep dronken tieners had hij daar geweld en een overval gepleegd, met dubbele moord. Hij was toen 15 en nog altijd analfabeet. Ligon kreeg levenslang, zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating.

Dat soort van straf voor minderjarigen vond het Hooggerechtshof in 2012 wreed en ongewoon. De staat Pennsylvania paste dat arrest niet meteen retroactief toe. Dat gebeurde pas in 2016, toen het Hooggerechtshof de staten daartoe verplichtte. Een jaar later werd Ligons straf herzien en kreeg hij 35 jaar cel tot levenslang, maar mocht hij meteen een aanraag indienen om vervroegd vrij te komen. Uit principe deed hij dat niet. “Ik wil vrij zijn”, zei hij daar destijds over. “Een voorwaardelijke invrijheidsstelling betekent dat ik geregeld reclasseringsambtenaren zal moeten zien. Je mag ook de stad niet uit zonder toelating, terwijl dat net deel van mijn vrijheid is.”

Na die weigering van Joe Ligon argumenteerde zijn advocaat dat de verplichte levenslange gevangenisstraf onwettig was. Een rechter oordeelde op 13 november dat Ligon binnen de 90 dagen opnieuw moest worden berecht of anders moest worden vrijgelaten. Die termijn was op 11 februari verstreken. Donderdag mocht Joe Ligon na 68 jaar dan ook de gevangenis verlaten. Hij had er leren lezen en schrijven en had er zijn lichaam op Spartaanse wijze getraind. “Ik kijk naar al die hoge gebouwen”, zei de 83-jarige Ligon bij zijn vrijlating over de straten van Philadelphia. “Dit is allemaal nieuw voor mij. Dit bestond toen nog niet.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP