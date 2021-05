Oudste inwoner van Nederland overleden op 110-jarige leeftijd

Toch geen Israëli­sche grondtroe­pen in Gazastrook na “communica­tie­fout”, luchtaan­val­len gaan voort

14 mei Het Israëlische leger is de Gazastrook gisteravond toch niet binnengetrokken. Dat meldde een woordvoerder van het Israëlische leger vannacht. Diezelfde woordvoerder had eerder op de avond nog bevestigd dat er wel sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger was er een “intern communicatieprobleem”. Ondertussen gaan de luchtaanvallen wel onverminderd voort. Ook zou het Israëlische leger afgelopen nacht 160 “luchtvaartuigen” ingezet hebben.