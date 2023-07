Oudste curry ooit ontdekt: kruiden reizen al 2.000 jaar de wereld rond

Denkt u aan curry, dan komt India wellicht als eerste bij u op. Maar wat als we u vertellen dat de exotische aroma’s van Indiase curry al 2.000 jaar geleden tot ver in het oosten van Vietnam werden verspreid? Dat betekent twee dingen: de oudste curry ooit is ontdekt, en de handel in kruiden bestaat dus al veel langer dan gedacht. Dat stellen onderzoekers van de Australian National University in Canberra vast.

In 2018 werd in het archeologische complex Oc Eo in Zuid-Vietnam een zandstenen plaat opgegraven, 2 meter onder het oppervlak. De plek was ooit een belangrijk handelscentrum van het oude Zuidoost-Aziatische koninkrijk Funan. Onderzoekers wilden meer te weten komen over oude gereedschappen voor het vermalen van kruiden en de handel in kruiden lang geleden. Oorspronkelijk waren ze dus niet specifiek op zoek naar curry, maar dat idee draaide een beetje anders uit.

Wereldwijd geliefd

“We ontdekten acht unieke kruiden, afkomstig van verschillende planten, die hoogstwaarschijnlijk werden gebruikt bij het bereiden van curry”, schrijft onderzoeker Weiwei Wang. De kruiden bij Oc Eo groeiden daar zeker niet allemaal in het wild. Iemand moet ze op een zeker moment over de Indische of Atlantische Oceaan hebben vervoerd. “Dat bewijst dat curry een fascinerende geschiedenis heeft, die verder reikt dan India, en dat currykruiden wereldwijd geliefd waren.”

Volledig scherm Een maalsteen gevonden in Vietnam onthulde sporen van kruiden die inzicht geven in hoe curry minstens 2000 jaar geleden werd gemaakt. © Khanh Trung Kien Nguyen

De onderzoekers bestudeerden zetmeelkorrels die bewaard waren gebleven in plantencellen. Zo konden ze informatie verkrijgen over het gebruik van planten, eetpatronen, landbouwmethoden en zelfs het milieu van destijds. In twaalf van de veertig onderzochte gereedschappen werden resten van kruiden gevonden, waaronder kurkuma, gember, vingerwortel, zandgember, laos, kruidnagel, nootmuskaat en kaneel.

Eeuwenoude kruiden

Vervolgens wilden ze achterhalen hoe oud deze kruiden waren. Daarom analyseerden de onderzoekers houtskoolresten, waarvan de oudste dateerde uit de periode tussen 207 en 326 na Christus. Een ander onderzoeksteam onderzocht de gebruikte stenen op de site. Samen concludeerden ze dat het Oc Eo-complex bewoond was tussen de 1ste en 8ste eeuw na Christus.

Het is reeds bekend dat de wereldwijde specerijenhandel sinds de klassieke oudheid culturen en economieën in Azië, Afrika en Europa met elkaar verbond. Maar tot dit onderzoek was er weinig bewijs dat niet alleen losse kruiden, maar ook complete gerechten, zoals de Indiase curry, al zo vroeg de oversteek hadden gemaakt naar andere delen van de wereld.

Onveranderd recept

Opmerkelijk is ook dat het recept voor curry dat tegenwoordig veel in Vietnam wordt gebruikt, vrijwel hetzelfde is als dat uit de oude Oc Eo-periode. De belangrijkste ingrediënten, zoals kurkuma, kruidnagel, kaneel en kokosmelk, werden toen al gebruikt en worden tot op heden nog steeds gebruikt. Het was zelfs niet duidelijk of curry destijds al bestond.

Nog niet klaar

Tot nu toe hebben de onderzoekers alleen microscopisch kleine plantenresten onderzocht. Ze willen deze nog graag vergelijken met de overblijfselen van grotere planten die nog in het complex verborgen liggen. Ook zijn er tijdens de opgravingen allerlei zaden gevonden, die nog nader onderzoek verdienen. “Misschien kunnen we nog veel meer kruiden identificeren of zelfs unieke specerijen ontdekken, waardoor we nog meer te weten komen over de geschiedenis van de regio", klinkt het.

Dit onderzoek is vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances.