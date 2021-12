Oudste Britse transgender model April Ashley (86) overleden

In 1960 onderging Ashley, die geboren werd als man, in Marokko als een van de eerste Britten een geslachtsoperatie. Bij thuiskomst in Groot-Brittannië kreeg Ashley een paspoort en een rijbewijs waarin ze als vrouw werd aangemerkt, op dat moment een unicum.

Onder anderen zanger Boy George staat op sociale media stil bij haar overlijden. "Een natuurlijke kracht en een transgender-hogepriesteres", tweette de zanger van Culture Club onder andere.

Ashley werd in 1935 geboren in Liverpool in een arbeidersgezin met negen kinderen. Als tiener ging ze bij de koopvaardij. Na meerdere zelfmoordpogingen werd Ashley aan wal gebracht en bracht ze een tijd door in een psychiatrische inrichting. In 1955 verhuisde ze naar Londen en vervolgens naar Parijs.

In Parijs spaarde ze geld voor haar geslachtsverandering door op te treden in nachtclub Le Carrousel, die beroemd was om zijn travestieten. Ze onderging de operatie in Casablanca, Marokko, in 1960, en zei later dat vrouw worden haar gelukkigste moment ooit was.

Geout door krant

Als model werd Ashley gefotografeerd voor Vogue, terwijl ze als actrice onder meer een kleine rol speelde in Road to Hong Kong naast Bob Hope, Bing Crosby en Joan Collins. Het was echter niet algemeen bekend dat Ashley transseksueel was. In 1961 kende haar modellencarrière een abrupt einde toen de krant Sunday People het nieuws naar buiten bracht.

Quote Ik weet beter dan wie ook hoe mensen kunnen oordelen, maar ik weet ook dat als je trouw bent aan jezelf, dat het enige is dat telt. April Ashley

Huwelijk en scheiding

In 1963 trouwde Ashley in Gibraltar met de aristocraat Arthur Cameron Corbett. Bij hun scheiding in 1970 oordeelde de rechter dat ze een biologische man bleef en het niet mogelijk was om legaal van geslacht te veranderen, waardoor het huwelijk ongeldig werd.

Ondanks de vernedering krabbelde ze weer overeind en opende restaurant April and Desmond’s in Knightsbridge, een rijke wijk in Londen. Uiteindelijk werd de aandacht die ze kreeg door de rechtszaak haar te veel en trok ze zich na een hartaanval in 1975 terug in het dorpje Hay-on-Wye in Wales, en later aan de westkust van de VS.

In 2005 keerde ze terug naar het Verenigd Koninkrijk, toen ze wettelijk als vrouw werd erkend in het kader van de Gender Recognition Act.

In 2012 kreeg ze een hoge onderscheiding voor haar werk voor de transgendergemeenschap. “Het waren gekke, prachtige tijden. Waarom er niet van genieten? Dat is altijd mijn filosofie geweest,” zei ze ooit over haar leven in een interview. “Ik weet beter dan wie ook hoe mensen kunnen oordelen, maar ik weet ook dat als je trouw bent aan jezelf, dat het enige is dat telt.”

In 2015 adviseerde ze de acteur Eddie Redmayne over hoe hij een transvrouw moest spelen voor zijn film The Danish Girl.

