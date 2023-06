“Ouders zijn er kapot van”: Barnaby en Grace (19) zomaar doodgestoken tijdens moordraid in Nottingham

Webber en Kumar werden rond 4 uur op straat aangevallen, na een nachtje uit in discotheek Pryzm. Volgens een getuige viel de dader, die volledig in het zwart gekleed was, eerst de jongeman aan. “Hij stak vier of vijf keer, het slachtoffer bewoog niet meer. Het meisje strompelde na de steekpartij nog naar de zijkant van een huis. De aanval duurde in totaal vijf of zes minuten. Daarna liep de dader kalm weg, alsof er niets gebeurd was.”