Ouders zien trein wegrijden met hun baby terwijl ze nog op perron staan

“Du jamais vu”: na zware rellen in Frankrijk spreken rechtban­ken strenge straffen uit

Na de extreme golf van geweld, brandstichtingen en plunderingen in Franse steden hebben rechtbanken de eerste veroordelingen uitgesproken. De Franse minister van Justitie, Éric Dupond-Moretti, had het gerecht in een rondzendbrief om een “snelle en krachtdadige” reactie gevraagd en daar lijken de rechtbanken gehoor aan te geven.