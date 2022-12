Ouders weigeren hartoperatie van hun baby, omdat kind “gevaccineerd bloed” kan krijgen

Margreet (77) kreeg als kind polio: “Die ijzeren discipline maakte me soms gek, maar zonder was ik er slechter aan toe geweest”

Margreet Jonkers (77) was nog geen jaar oud toen ze werd besmet met polio. Door het virus raakte ze verlamd aan armen en benen. Maar bij de pakken neer zitten is niets voor haar. Het leven is élke dag een feest voor deze moedige vrouw, die ervoor zorgt dat ze er elke dag op haar best uitziet. “Mijn opvoeding was aan de ene kant heel streng, aan de andere kant kreeg ik zo veel mogelijk ruimte om te spelen.”

29 november