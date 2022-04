Ouders vermiste Natacha de Crombrugghe keren terug naar Peru: “Het lukt niet om hier verder te gaan met ons leven”

De ouders van Natacha de Crombrugghe (28) keren terug naar Peru om er naar hun vermiste dochter te zoeken. Dat hebben ze zelf verteld in een interview met de krant ‘Le Soir’. De politie in Peru heeft het nieuws bevestigd aan de lokale krant ‘La Republica’.

De Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. De toeriste uit Linkebeek was op trektocht in Peru. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer in Cabanaconde en zou ‘s ochtends vertrokken zijn naar de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Haar ouders Eric en Sabine reisden in februari al eens naar Peru om mee te helpen zoeken en vertrekken deze week een tweede keer. Hun leven kwam op 24 januari tot stilstand, vertellen ze.

“Het lukt niet om hier verder te gaan met ons leven”, aldus moeder Sabine in ‘Le Soir’. “Noch professioneel, noch sociaal. We zijn maar met één ding bezig: nieuws krijgen over Natacha en er alles aan doen om haar te vinden. We zullen in Peru veel nuttiger zijn dan hier, want hier weten we niet wat daar gebeurt”, vervolgt ze.

Het onderzoek ging de afgelopen weken gewoon verder in Peru, maar voorlopig nog altijd zonder resultaat. Volgende week komt een nieuwe ploeg forensische onderzoekers uit Arequipa aan op de plaats waar Natacha verdween. “Meer dan 140 kilometer aan wegen en 98 procent van de canyon is al doorzocht”, aldus vader Eric. “Maar ze moeten weten wáár ze precies moeten zoeken. Wat we nu nodig hebben, zijn getuigenissen van mensen die Natacha de dag voor haar verdwijning gezien hebben of die haar tijdens haar trektocht hebben ontmoet. Of info waardoor we weten dat ze effectief door de canyon getrokken is en via welk pad.”

De ouders van Natacha zouden alleen een vlucht richting Peru geboekt hebben, geen retourvlucht. Ze zouden zich in Cabanaconde willen vestigen “zo lang als nodig is” en met eigen middelen enkele scenario’s willen onderzoeken. Niet omdat ze niet geloven in het onderzoek, maar omdat ze zelf iets willen dóén.

“We willen in de voetsporen treden van Natacha”, aldus haar moeder. “Er zijn drie mogelijke paden om af te dalen in de kloof. Ik wil ze zelf bewandelen en proberen om in haar hoofd te raken, om me voor te stellen hoe ze het zou hebben gedaan.” De ouders van Natacha willen ook met dorpsbewoners praten, in de hoop dat die meer tegen hen willen zeggen dan tegen de autoriteiten.

Ze hopen ook nog steeds dat hun dochter nog in leven is. En dat zou kunnen mocht ze bijvoorbeeld ontvoerd zijn. “Daar klampen we ons natuurlijk aan vast”, bevestigt vader Eric, die zich er wel van bewust is dat de kans om zijn dochter levend terug te zien na twee maanden zonder nieuws, erg slinkt.

