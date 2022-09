Ouders vermiste Maddie McCann lijden nederlaag in smaadzaak na beschuldiging van Portugese ex-rechercheur

De Portugese ex-rechercheur, Goncalo Amaral, was in 2007 betrokken bij het onderzoek naar de verdwijning van Madeleine McCann. In zijn boek ‘Truth of the Lie’ schreef Amaral dat de ouders van McCann niet onschuldig zijn. Volgens hem zijn ze betrokken bij de verdwijning van hun dochter Maddie. Het meisje verdween op 3 mei 2007 toen ze met haar ouders op vakantie was in het Portugese Praia da Luz. Op dat moment was ze bijna vier jaar oud.