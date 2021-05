Ouders van Wit-Russische journalist die van vliegtuig werd gehaald vrezen voor zijn leven: “Dit is een terreurdaad”

Protasevitsjs ouders maken zich nog meer zorgen na de video die dinsdag werd verspreid door de Wit-Russische staatstelevisie. Daarin zegt hij mee te werken met de autoriteiten en geeft hij toe dat hij betrokken was bij de organisatie van grootscheepse protesten tegen de regering van president Aleksandr Loekasjenko. “Die video was duidelijk in scene gezet", vindt vader Dmitry Protasevitsj. “Dit werd gefilmd onder druk en mag niet geloofd worden.” Volgens de man ziet zijn zoon er “extreem nerveus” uit in de video, en is het duidelijk dat zijn zoon verwondingen heeft opgelopen in het gezicht.



Hoe Roman er op dit moment aan toe is, en of hij inderdaad in het ziekenhuis ligt met hartproblemen zoals dinsdagavond werd gemeld, daar hebben de ouders echter het raden naar. “Onze advocaat probeerde hem vandaag (woensdag, red) te ontmoeten, maar haar verzoek werd afgewezen. We weten nog steeds niet waar hij is, hoe hij eraan toe is en wat hij voelt”, vertelt de vader. “Dit is een van de manieren waarop onze autoriteiten folteren: geliefden niet vertellen waar hun naasten zijn tot op het laatste moment.”