Ouders van verdachte van dodelijke schietpartij op Amerikaanse school negeerden signalen dat hun zoon aanslag plande

“Ouders gefocust op eigen problemen”

De openbare aanklager gaat in het dossier in op de gemoedstoestand van Ethan Crumbley in de zes maanden voorafgaand aan de schietpartij en stelt dat zijn ouders wisten dat hij “verdrietiger dan gewoonlijk” was, dat zijn enige vriend verhuisd was, en dat hij zijn moeder verontrustende sms’jes stuurde over zijn geestestoestand. Terwijl hun zoon het moeilijk had, brachten zijn ouders drie tot vier avonden per week telkens meerdere uren door in een stal om voor hun paarden te zorgen, en had een van de ouders buitenechtelijke relaties. James en Jennifer Crumbley waren gefocust “op hun eigen problemen”, klinkt het, waaronder misbruik van middelen (drugs of alcohol, red.).